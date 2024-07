Zabrana saobraćaja u ulicama Stevana Sinđelića i Brijanovoj

Od 10. jula 2024. godine do 10. oktobra 2024. godine, biće zabranjeno odvijanje saobraćaja i parkiranje za sva vozila, osim za vozila izvođača radova, u ulici Stevana Sinđelića od ulice Brijanove do ulice Karađžićeve i u ulici Brijanovoj od ulice Karađžićeve do ulice Stevana Sinđelića. Ova privremena mera je uvedena zbog rekonstrukcije distributivnog i priključnog toplovoda u ulici Stevana Sinđelića, a radovi će trajati 90 dana.

Za vreme ove privremene zabrane, pešačka zona u ulici Karađžićevoj biće ukinuta, a saobraćaj iz ulice Brijanove biće preusmeren na ulicu Karađžićevu. Saobraćajna signalizacija koja upućuje na pešačku zonu biće uklonjena.

Pozivaju se građani da prate privremenu saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne pravce kako bi se izbegle gužve i omogućilo nesmetano izvođenje radova.