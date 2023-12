Vučić u Kruševcu na SNS mitingu: Ovo je preporođen grad, na izborima očekujem apsolutnu većinu

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, danas je posetio Kruševac, gde je obišao Moravski koridor, Dom zdravlja, a na kraju dana je prisustvovao mitingu liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ održanom u Hali sportova

Na mitingu predsednik je istakao da Srbija ne sme da stane, da je cilj na predstojećim izborima da lista osvoji preko 50 procenata u mandatima, jer među opozicijom nema razlike. Najavio je i nova ulaganja u Kruševcu, koji će dobiti novu sportsku halu i gde će Dom zdravlja biti renoviran. Predizbornom skupu su prisustvovali i Ana Brnabić, Mihailo Jovanović, Bratislav Gašić, Danica Grujičić, Marko Blagojević i mnogi drugi. U sportskoj hali u Kruševcu okupio se veliki broj građana, a mnogi koji nisu mogli da uđu ostali su ispred.

Pristalice vladajuće stranke i politike Aleksandra Vučića zauzele su sva mesta u Hali sportova i dočekale predsednika gromoglasnim aplauzom.

– Došao sam nešto ranije u Kruševac, onda sam seo u svoj stari automobil i provozao se svih 26,7 km celog auto-puta. I onda vidite, koliko nam je Srbija lepa, koliko toga smo uspeli da uradimo, bez obzira što vi i ja nismo nikad zadovoljni do kraja. Da budemo sasvim fer, svi, a to je, jesmo li sanjali da će do Trstenika biti auto-put, do Banje, do Kraljeva.Kada sam se provozao, otišao sam u Manastir Đunis. I slučajno u razgovoru sa vladikom Arsenijem, bude tu i Bata Gašić. I sve pričao kao da ja ne čujem, a namerno priča da bi ja čuo. I kaže Bata: “Nije nam se dalo, uvek bili u Kruševcu oni koji nisu Rasinci”. Bog će ga znati o čemu priča. Ali ima priča svoj nastavak, kaže: “E zato nam nije urađeno to i to”. Posle Beograda Kruševac je proporcionalno dobio najviše para u Srbiji. Šta to nije urađeno – zapitao je predsednik kroz smeh.

Kazao je i da će škola u Velikoj Drenovi biti obnovljena, i da nije zaboravio na svoja obećanja.

– Ljudi koji dođu sa strane, uvek mogu da vide koliko je mesto napredovalo. Neverovatna je razlika između Kruševca danas i onog od pre 12 godina. Kao da nisu ista mesta – rekao je on.

Govoreći o opoziciji, rekao je da oni ne žele da govori o važnim pitanjima, već se takmiče ko više mrzi Vučića.

– Tako su pričali i za sankcije Rusiji. Nisam ih uveo, a oni su promenili priču odmah posle izbora. Toliko o njihovom obrazu. A ja nikome ništa ružno nisam rekao, samo sam čestitao na inventivnosti političkog plana i programa. Sutradan u Đilasovim i Šolakovim medijima: “Vučićeve pretnje čoveku samo zbog pesme”. I pitate se je li moguće da neko to želi da postavi na takav način – kazao je predsednik i dodao da je njihov posao da u budućem periodu rast penzija prati rast plata.

– Tačno je da su penzije sporije rasle, ali sada možemo sa dobrim pogledom da gledamo u budućnost. Hvala penzionerima što su mnogo dobroga doneli zemlji i zato ćemo mi znati da im uzvratimo. Do kraja narednog mandata prosečna penzija će morati da bude najmanje 650 evra, dok prosečna plata mora najamnje da bude 1.400 evra.

Predsednik SNS Miloš Vučević obratio se na skupu i rekao da je svaki uspeh postignut zato što građani imaju veliko povrenje u Aleksandra Vučića, a da je to tek pola posla. – Sve može da padne u vodu ako ne budemo čuvali sve što smo uradili. Kada dođu palikuće, cela kuća može da izgori za par minuta. Srbija je naša kuća, i moramo birati odgovorne ljude, da ne bismo sve stavljali na kocku – kazao je predsednik SNS. Dodao je i da građani imaju na predstojećim izborima samo dve opcije– jedna je lista koju predstavlja Aleksandar Vučić, a da su sve druge podređene Draganu Đilasu. – Svima komanduje, i zelenima i žutima, i desnici i levici, nemaju nikakve politike ni program, imaju samo želju da se dograbe daleko bogatijih kasa države i gradova i opština. Kasa koje ste vi napunili svojim radom. Znajući da su izbori sudbonosni, suštinski su i vrlo jasni i jednostavni – istakao je Vučević. M.J.-M.M.