Vaterpolisti kruševačke Rasine, u 1. kolu Prve ,,A“ lige gostuju novobeegradskom VK Vukovi, odlučeno je žrebom. Rival dostojan poštovanja, ali Kruševljani se ne predaju i nadaju se najboljem

– Neprekidno smo bili u bazenu u iščekivanju kako i gde ćemo se takmičiti. U uslovima pandemije prilagođvali smo se uslovima koji su svima nametnuti i momci su sve zadatke valjano odradili. Nismo bili u prilici da proverimo to na prijateljskim susretima, ali ne smeta. Dobro znamo šta nas očekuje na Novom Beogradu, ali unapred se ne predajemo. Naš cilj je titula prvaka i konačno da se plasiramo u Super ligu, što i zaslužujemo – smatra šef Stručnog štaba Vladimir Tomašević.

U međuvremenu, dok se još ništa nije znalo o novoj vaterpolo sezoni, Rasinu je napustio vrsni stručnjak Miroslav Bešlin iz Bečeja i saznajemo da je njegov povratak pod znakom pitanja.

– Još uvek nije sigurno da nam Bešlin neće biti od koristi. On je u Kanadi, kod sina, a videćemo da li će se vratiti kod nas. Bila bi šteta za struku i klub da se to ne dogodi. Bilo kako bilo, mi ništa nismo prepustili slučaju i uz dužno poštovanje preporuka Kriznog štaba pridržavali se svih mera protiv virusa Korone, želeći da nam igrači ostanu u trenažnom procesu i to smo postigli. Zbog toga smo i optimisti uoči novog šampionata, a samo nas jedan korak deli od najelitnijeg društva – ističe pomoćnik šefa struke, trener Aleksandar Milovanović.

Lj.Marković

VK Rasina gost novobeogradskim Vukovima

Vaterpolisti kruševačke Rasine, u 1. kolu Prve ,,A" lige gostuju novobeegradskom VK Vukovi, odlučeno je žrebom. Rival dostojan poštovanja, ali Kruševljani se ne predaju i nadaju se najboljem - Neprekidno smo bili u bazenu u iščekivanju kako i gde ćemo se takmičiti. U uslovima pandemije prilagođvali smo se uslovima koji su svima nametnuti i momci su sve zadatke valjano odradili. Nismo bili u prilici da proverimo to na prijateljskim susretima, ali ne smeta. Dobro znamo šta nas očekuje na Novom Beogradu, ali unapred se ne predajemo. Naš cilj je titula prvaka i konačno da se plasiramo u Super ligu, što…