Uticaj pandemija na turizam u Srbiji

Pandemija korona virusa je bez sumnje potresla svaku poru života i uticala na to da počnemo potpuno drugačije da se prema njemu odnosimo. Pored krucijalnih promena sa kojima smo se susreli, kao što su promena načina rada, došlo je do gubitka mogućnosti da sebi pružimo ona zadovoljstva koja su svetle tačke naših dana. Počeli da shvatamo važnost malih stvari, koje smo smatrali prirodnim, tek onda kada smo uvideli da one mogu da postanu i te kako nedostupne. Putovanja su nesumnjivo jedna od takvih sitnica, koja ulepšavaju svakodnevicu, a koja su u jednom trenutku postala gotovo nemoguća

Turizam je oblast koja je možda pretrpela i najveće posledice tokom pandemije. U isto vreme shvatili smo koliko nam je ove oblast potrebna i koliko nam njena neograničena dostupnost utiče na kvalitet života. Ipak, dobra vest je da se stvari polako vraćaju na svoje mesto, a da se mi jako brzo oporavljamo i imamo želju da nastavimo da živimo život punim plućima. I to što pre i što kvalitetnije.

Situacija na polju turizma je opet odlično potkrepljenje iznetih tvrdnji. Nakon marta i aprila, koji su se pretvorili u izolaciju i depresiju, maj je doneo novu nadu i želju da proživimo više nego ikad do sada. Iako su i dalje ostale zabrane i neke naše voljene destinacije nisu dostupne, Srbija nas je čekala i dočekala. Da nam ponudi svu svoju lepotu i pokaže koliko smo ih malo cenili. Zato smo, ostavivši tugu za Grčkom, otkrili savršenstva prirode u Srbiji i dopustili da nas one u potpunosti izleče. Ovo varljivo leto su definitivno spasle planine u Srbiji.

Najpopularnije destinacije u Srbiji tokom ovog leta

Nakon majskog opuštanja, pa onda drastično drugačije situacije u junu već smo počeli da gubimo nadu da ćemo ovog leta uspeti da bar tokom jednog vikenda odmorimo telo i duh. Ipak, iako smo spakovali pasoše u fioke, i te kako smo uspeli da se tokom jula i avgusta odmorimo i relaksiramo u svojoj domovini.

Posmatrane statistike govore da smo uradili sve da pobegnemo iz gradova i pronađemo mir u zelenilu četinara, vodenom plavetnilu i planinskim obroncima. Potražnja apartmana pokazuje da je najveći pad zabeležen u Beogradu i Novom Sadu. S obzirom na epidemiološku situaciju i broj ljudi, ova situacija nimalo nije začuđujuća. Udarne vesti, koje mesecima izlažu kako su najveći gradovi Srbije najpogođeniji virusom, uticale su na to da svi koji su imali mogućnost pobegnu u manje sredine i tamo pronađu više mira.

Takođe, pad turističke potražnje nesumnjivo je izazvan i zatvaranjem granica i sprečenim prilivom stranih turista. Poznato je da su stranci prethodnih godina bili zaduženi za najveći deo potražnje turističkih sadržaja, apartmana i atrakcija u Beogradu, pa i Novom Sadu. Sada su ovi gradovi na dvostrukom gubitku. Stranaca nema, a domaći turisti slobodne dane teže da iskoriste daleko od gradske gužve i nestabilnog stanja.

Tu na scenu stupaju srpske planine, nacionalni parkovi, jezera, reke i svi ostali prostori na otvorenom koji svode posledice boravka na minimum.

Zlatibor – najposećenija destinacija

Jedna od standardno, a sada i posebno poželjnih destinacija jeste Zlatibor. Ako je 2018. godine proglašen za najposećeniju destinaciju u Srbiji, ove bi mogao da dobije istu titulu, ali na kvadrat.

Od maja, kada je došlo do popuštanja mera, a naročito od junskih zabrana, kategorija Zlatibor smeštaj postaje najtraženija oblast turističke ponude u Srbiji. Tokom čitavog jula i avgusta gotovo svi smeštajni kapaciteti su popunjeni, a željeni objekat treba rezervisati po 15 ili 20 dana pre planiranog dolaska na planinu. Stoga, kada odete na Zlatibor i vidite koliko se ljudi uveče nalazi na šetalištu i u kafićima, shvatite zbog čega je toliko vila trenutno u izgradnji.

Ono što je u ovom haotičnom periodu privuklo srpske turiste svakako je obilje sadržaja koje Zlatibor nudi, sa akcentom na prirodne lepote, koje pružaju mogućnost izolacije. Neke od takvih su Ribničko jezero, vodopad Gostilje, Vodice li Prerast. Takođe, Zlatibor turistima pruža mogućnost da tokom boravka iznajme planinske kućice koje su udaljene jedan ili više kilometara od centra i gužve, a koje neće morati da dele sa velikim brojem ljudi. Dakle, na planini se nalazi obilje pogodnosti koje odgovaraju na zahteve ovog nesvakidašnjeg leta. Zahvaljujemo joj se što je uspela da nam omogući da bar na kratko odmorimo um od stresa i napetosti, nakupljenih u prethodnom periodu. I Zlatiboru, i Uvcu, i Zlataru, i Kopaoniku, i Tari, i Srebrnom jezero i mnogim drugim lokalitetima.

Nadamo se da ste imali bar jedan slobodan vikend koji ste poklonili lepotama Srbije. Nesumnjivo je da u ovoj situaciji možemo iskoristiti ono: svako zlo ima svoje dobro. Dobro ovog zla je što smo uvideli da naša zemlje pruža tako mnogo sadržaja, atrakcija i lepota, koje zavređuju da im posvetimo pažnju čak i onda kada budemo mogli da letujemo u Paraliji.

