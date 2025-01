Veliki miting predsednika Srbije u Jagodini okupio hiljade građana

U Jagodini je trenutno u toku masovni miting predsednika Srbije, koji je privukao ogroman broj građana iz svih krajeva zemlje. Među prisutnima bilo je i više od 100 autobusa Kruševljana koji su došli da pruže podršku. Događaj protiče uz jake mere bezbednosti, uz prisustvo velikog broja pripadnika policije, dronova i drugih bezbednosnih službi.

Ulicama su se mogle čuti povremene dobacivanja, ali ogroman broj okupljenih učinio je gotovo nemogućim prilazak bini na Omladinskom skveru, gde je održan centralni deo programa.

Miting je okupio toliki broj ljudi da se kolone autobusa i automobila nisu mogle probiti do centra grada. Atmosfera je bila napeta, ali bez incidenata. Skup je dodatno privukao pažnju javnosti jer je označio jedno od najvećih političkih okupljanja u poslednje vreme, uz jasne poruke podrške predsedniku i trenutnoj vlasti.

– Jako je lepo biti vaš predsednik, suze su mi pošle kada sam vas video u ovolikom broju. Ima još nekoliko stotina autobusa iz cele zemlje koji nisu uspeli da dođu do grada od gužve. To je značajnije od sitnih okupljanja opozicije u gradovima. Mi nismo decu iskorišćavali i nikada nećemo, ali nećemo dati Srbiju drugima koji žele da je unište. Među studentima ima i onih koji nas podržavaju, a to su najbolji đaci sa najboljim prosekom. Takvi ljudi će pomoći ovoj zemlji i učiniti je još jačom i ponosnijom – rekao je u svom emotivnom govoru predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ovaj skup je pokazao kapacitet velikih političkih okupljanja i mobilizacije pristalica širom Srbije, uz snažnu poruku vlasti o očuvanju stabilnosti i daljoj podršci stanovništvu.

J.S.