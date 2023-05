Velika prolećna akcija čišćenja

Grad Kruševac i JKP „Kruševac“ organizuju danas veliku prolećnu akciju čišćenja Grada i divljih deponija u Grad u kojoj učestvuje oko 50 vozila. Iz JKP „Kruševac“ pozivaju građane da kabasti otpad i drugo smeće iz kuća, stanova i dvorišta iznesu ispred dvorišta i kod kontejnera koje će ekipe komunalnog preduzeća transportovati na deponiju.

-Ova tradicionalna akcija izvodi se u svih 12 mesnih zajednica našeg grada. Građani znaju da smo je uvek organizovali na jesen, a sada smo želeli da i na proleće izađemo u susret našim građanima i njihovim pozivima. Svi sugrađani treba da znaju da ukoliko imaju problem sa kabastim otpadom da mogu da nam se obrate za pomoć kako ta vrsta otpada ne bi završila u našim rekama i na zelenim površinama. I mimo ovih akcija izalazimo u susret sugrađanima, a otpad uklanjamo besplatno. Drago mi je da je ovoliko učešće sugrađana i da su svi prepoznali značaj akcije, jer želimo da naš grad bude jedan od najčistijih gradova Srbije i da svi zajedno doprinesemo zaštiti životne sredine- rekla je Snežana Radojković, direktorka JKP Kruševac, pred početak akcije.

Gradonačelnica Jasmina Palurović, je istakla koliki je značaj ovakvih akcija za zajednicu.

– Godinama unazad se trudimo da sprovođenjem ovakvih akcija utičemo na svest naših građana da je neophodno da smeće i sav drugi otpad ostavljaju na za to predviđena mesta, a da za sve drugo pozovu naše komunalno preduzeće. Postoji tendencija smanjivanja divljih deponija, ali one i dalje postoje, tako da apelujem na sugrađane da ih ne prave jer to otežava posao svima, onima koji čiste, komunalnoj inspekciji i miliciji-uputila je apel gradonačelnica.

Inače u akciji učestvuje 25 otvorenih vozila JKP-a i 4 građevinske mašine, i još dvadesetak vozila i mašina privatnih firmi koje su se uključile u akciju.

M. J.