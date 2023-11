Veći deo grada bez struje

Zbog radova na elektromreži, danas će do 15h bez struje biti ulice Pere Segedinca, Juhorska, Gepratova,

Bregalnička, Koste Vojinovića, Jakova Nenadovića, Profesora Vujića. Dr Sejbina, Vlatka Vukovića, kao i

deo ulice Ljube Tripkovića. Deo ulice R. Jakovljevića od kružnog toka kod Kosturnice do Maxi- ja kod

zatvorenih bazena, bez struje biće do 12:30h. U periodu od 09h do 10:30h, bez struje će biti deo ulice

Mirka Cvetkovića i deo Trga Kosturnica, zbog radova koji se odvijaju na TS “Neimar”. Bez električne

energije biće i naseljena mesta Majdevo, Ćelije, Malo Grkljane i Suvaja do 14h.

Iz JKP- a “Gradska toplana” Kruševac, obaveštavaju da sezona grejanja uredno i regularno teče u celom

gradu, zbog niskih temperatura vazduha. Zbog radova na priključnom toplovodu u ulici Slobodana

Jovanovića, kao i zbog radova za priključak Kulturnog centra, biće isključena toplotna energija.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, danas će do 15h bez vode biti prigradsko naselje Parunovac- gornja

zona vodosnabdevanja, Kruševac- Pećka ulica (od Prvomajske do Vojvode Mišića), ulica Vojvode Mišića

(od Pećke do mosta na Garskom potoku), ulica Kralja Milutina (od Pećke do Cara Lazara) i prateće ulice,

Kruševac- Zlatarska ulica, Vojislava Ilića, Resavska, Stefana Prvovenčanog i prateće ulice i selo Veliki

Šiljegovac. Zbog prevezivanja linija danas će do 15h bez vode bti deo grada Lazarica- ulica Filipa Višnjića.