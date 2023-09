Uzbudljiv finiš prelaznog roka u FK Napredak

Tokom pauze u prvenstvu sportski sektor FK Napredak radio je udarnički. Posle Milana Bojovića i Lazara Zličića, koje su navijači upoznali na terenu protiv Voždovca, u Kruševac se iz Saudijske Arabije vratio Nebojša Bastajić, u prethodnom prvenstvu jedan od najboljih igrača i prvi strelac Čarapana. Angažovan je iz nemačkog Ingolštada 04 defanzivac Nikola Stevanović, a juče i mladi vezni igrač Andrej Blagojević iz Voždovca, koji će biti „bonus“.

Prelazni rok se završava noćas u ponoć, pa u Napretku ne isključuju i nove vesti!

U sedmom kolu šampionata, u nedelju, od 17 časova, Kruševljani gostuju Novom Pazaru, koji je sinoć promovisao posle Sejdoba Sume, novo veliko pojačanje, bivšeg reprezentativca Adema Ljajića…

– Prethodne dve nedelje iskoristili smo da adaptiramo nove igrače, da osvežimo one koje su do sada izneli veći teret, kao i da pojedincima podignemo formu s obzirom da ćemo u narednom ciklusu imati tri utakmice u roku od sedam dana. Raduje me dolazak novih igrača, nije u pitanju samo kvantitet, već iz velikog kvaliteta koji sada posedujemo pojavljuje se još veća konkurencija. Svaki od igrača sada mora da se trudi da bude u najboljoj formi, jer u svakom trenutku ima alternativu, koja umesto njega može da uskoči. Što se tiče gostovanja u Novom Pazaru ključna stvar će biti da se što pre adaptiramo na ambijent, jer smo svesni euforije koja će nas čekati. Ekipa Novog Pazara je prošla slični put kao i mi, mislim na odlazak velikog broja igrača i sada je i na nama i na njima da što pre uklopimo sve novajlije, što može biti i ključ uspeha u nedeljnom duelu – istakao je na današnjoj konferenciji za medije šef stručnog štaba Dragan Perišić.

Lazar Zličić se navijačima predstavio protiv Voždovca i najavio da će biti veliko pojačanje…

– Pre svega želim da se zahvalim rukovodstvu Kluba na ukazanoj šansi i poverenju, nadam se da ću uspeti na terenu da opravdam očekivanja. Mnogo mi je drago što smo pobedili na mom debiju i nadam se da ćemo tako nastaviti i protiv Novog Pazara. Treba pre svega da se fokusiramo na sebe, jer svaki protivnik u Super ligi ima određeni kvalitet. To što će da bude puno publike u Novom Pazaru je dodatni motiv i za nas, jer svi igramo zbog navijača. Rezultat nas drži i ako je dobar svima će biti zanimljivo i ko je igrač na svakoj poziciji, ali i trener u Napretku. Smatram da možemo da trijumfujemo u Novom Pazaru, ne pretimo, ali se i ne plašimo ni od koga i verujem da možemo da se vratimo srećni i zadovoljni iz Novog Pazara, sa tri boda – optimista je Lazar Zličić.