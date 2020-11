Upoznajmo sugrađane: Aksentije – zvezda inkluzivnog teatra

Aksentije Ivanović (26), već godinama gradi uspešnu karijeru. Dobitnik je brojnih sportskih nagrada, a prepoznat je i kao uspešan glumac. Svojim velikim trudom, radom i dobrotom postao je miljenik naših sugrađana

Aksentijeva najveća ljubav je gluma. U svet glume uvukla ga je njegova sestra, još dok su bili deca.

– Kad smo bili mali snimili smo film koji se zove “Priča” u kome je život predstavljen kao igra “Ne ljuti se čoveče”. Za taj film dobili smo nagradu, a moja sestra je sada postala prava glumica, pošto je završila glumu – objašnjava on.

Aca se upisao na časove glume, a njegov talenat za glumu primetili su i nastavnici iz njegove škole SOŠO “Veselin Nikolić” pa su ga često angažovali da učestvuje u školskim predstavama.

Rado se seća inkluzivnog mjuzikla “Zemlja čuda”, moderne adaptacije romana “Alisa u zemlji čuda” u kome je nosio glavnu ulogu. U ovom mjuziklu, glavni junak Aca sa svojom drugaricom Minom prolazi kroz čudne životne priče i događaje. Na kraju dok se preispituje da li je sve što mu se izdogađalo bio san, pridružuje mu se hor drugara koji peva čuvenu pesmu grupe Queen “We will rock you”.

– Mnogo mi je bilo zanimljivo, tada sam upoznao puno drugara i drugarica. Još uvek se sećam kako počinje predstava: : “Živim u zgradi pored parka. Ovo je jedino mesto gde me mama pušta da dolazim zimi sam. Park je pun dece, mladih ljudi i onih malo starijih, šetaju, trče igraju se , a ja sam sam. Grad je pun ljudi, a ja sam sam. Uvek sam i pomalo tužan. Kada sedim u parku na klupi, sve ostale klupe su pune, neko mi priđe. Obradujem se da će me pitati da sedne pored mene, ali to se nikada ne dogodi. Pogledaju me, okrenu se i produže dalje. I evo neko dolazi….“ – priseća se on uloge koju je igrao više od 50 puta.

Prošle godine igrao je u inkluzivnoj predstavi “Desa blesa u zemlji čudesa” organizovanoj u saradnji UG “Fakiri sa juga”, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom i Udruženja “Osmeh na dlanu” iz Kruševca.

Kada bi mogao da bira, voleo bi da njegovo zanimanje bude gluma.

– Stalno gledam predstave u našem pozorištu. Obožavam da gledam filmove i serije, ali pre bih glumio u pozorištu. Moj omiljeni glumci su Antonio Banderas i Dejan Tončić. Dejan je najbolji, dobro se poznajemo, položajnik sam mu svake godine, zbog njega navijam za Partizan, a svi u kući navijaju za Zvezdu – kaže Ivanović.

Pored glumačke, Aksentije ima zavidnu sportsku karijeru. Brojne nagrade u fudbalu i košarci osvojio je kao sportista “Palestre”, a svojim najvećim uspehom smatra zlatnu medalju osvojenu na Specijalnoj olimpijadi u Atini 2011. Nosilac je i Svetosavske nagrade za poseban doprinos razvoju obrazovanja i vaspitanja, koju mu je 2012. godine uručilo Ministarstvo prosvete i nauke.

Nakon završene SOŠO “Veselin Nikolić” smer – pomoćnik kartonažera, Aksentije, kome je u detinjstvu dijagnostikovan Daunov sindrom, više puta je bio angažovan na javnim radovima za osobe sa invaliditetom. Vredan je, voli da radi i druži se sa svojim sugrađanima.

– Sa svima lepo razgovaram, komšije me vole, uvek mi čestitaju na uspehu i jave da su me gledali na televiziji. Voleo bih kada bi se organizovalo više druženja. U gradu ništa ne bih menjao. Najviše volim da idem na Bagdalu, malo mi je teško dok se popnem gore, pošto sam se ugojio od kad se ne bavim sportom – kaže on kroz osmeh.

I inkluzivna druženja žrtva korone – Danas nema mnogo druženja zbog trenutne epidemiološke situacije. Ranije je smo organizovali brojne akcija sa Edukativnim centrom i Kancelarijom za mlade. Naši članovi vole rad i inkluzivna druženja, to im puno znači i zato je potrebno što više takvih akcija – navodi Mirela Milojević, predsednica sportskog udruženja“Palestra”.

Tekst je deo projekta “Upoznajmo sugrađane – ljudskim pričama protiv predrasuda” koji je finansijski podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

