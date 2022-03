Ulice na trasi polumaratona zatvorene za saobraćaj!

Zbog održavanja sedmog kruševačkog polumaratona od danas će u pojedinim ulicama u našem gradu biti sprovedena privremena zabrana saobraćaja, koja će trajaće do sutra (13.marta). Zabrana se odnosi na sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, a na ilustraciji su obeležena mesta na kojima će policija povremeno propuštati vozila.

Ulice koje će privremeno biti zatvorene za saobraćaj su:

Danas (12. marta) od 16 časova u Ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Takovske, do sutra u 16 časova.

Danas (12. marta) od 18 časova u Ulici Nemanjinoj u od Ulice Gazimestanske do Ulice Kosovske i u delu Ulice Kosovske od Ulice kralja Aleksandra ujedinitelja do Slobodišta, do 13. marta u 16 časova.

U nedelju (13. marta) od 8 do 16 časova saobraćaj će biti zabranjen u Kosovskoj u delu od Nemanjine do Kralja Aleksandra ujedinitelja. Potom u toj ulici od Kosovske do Slatinske. U Slatinskoj od Kralja Aleksandra do Ulice Slobodana Jovanovića, te u toj ulici. U Ulici Dostojevskog u delu od Slobodana Jovanovića do Hajduh Veljkove, u njoj od Ulice Dostojevskog do Ulice poručnika Božidara. Saobraćaj će biti zabranjen i na Trgu kosturnica od Poručnika Božidara do Ulice Dostojevskog, te u samoj Ulici Dostojevskog, potom na Trgu fontana, u Vidovdanskoj Fontane do Topličine, na Trgu kosovskih junaka, u Ulici Majke Jugovića do Trga do Kosančićeve te u Kosančićevoj od Doma sindikata do Majke Jugovića. Zabrana važi i za Ulicu majke Jugovića, Balkansku od Brijanove do Trga kosvoskih junaka te u Gazimestanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Stevana Sinđelića.

