Policija je saopštila da je u Aleksandrovcu uhapšen policijski službenik M. K. (29) iz okoline tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

On je, kako je saopšteno, osumnjičen da je ušao maskiran u jednu aleksandrovačku kladionicu i od radnice oteo torbicu sa 110.000 dinara.

Takođe, sumnja se da je izvršio i tri razbojništva na teritoriji opština Kruševac i Aleksandrovac.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Brusu, M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu.

Uhapšen policajac osumnjičen za krađu

