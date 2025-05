U toku obuka o prepoznavanju trgovine ljudima i podršci žrtvama

U prostorijama Biznis inkubatora u Kruševcu danas se održava obuka pod nazivom „Prepoznavanje slučajeva trgovine ljudima i podrška žrtvama“, namenjena zaposlenima u socijalnoj zaštiti, obrazovanju, zdravstvu, policiji, lokalnim samoupravama i udruženjima građana

Obuku organizuju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, uz podršku projekta „Western Balkans Joint Action Against Smuggling of Migrants and Trafficking in Human Beings“, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), kao i projekta „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“, koji implementira GIZ u saradnji sa nadležnim ministarstvima.

U ime Grada Kruševca, prisutnima se obratila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, naglašavajući važnost multisektorske saradnje i kontinuirane edukacije na terenu.

Tokom obuke učesnici imaju priliku da se upoznaju sa novim indikatorima za prepoznavanje slučajeva trgovine ljudima u sistemima zdravstva i obrazovanja, kao i sa priručnicima za njihovu primenu, razvijenim u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete.

Svi učesnici dobili su pristup novoj aplikaciji za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima, a članovima Komore socijalne zaštite biće dodeljeni bodovi za obnovu licence. Organizatori su obezbedili štampani materijal i osveženje za sve prisutne.

Ova obuka je deo šire nacionalne inicijative u okviru koje će tokom godine biti realizovano ukupno 25 stručnih obuka širom Srbije.

Cilj skupa jeste osnaživanje profesionalaca za efikasno prepoznavanje i adekvatno reagovanje u slučajevima trgovine ljudima – jednog od najozbiljnijih oblika kršenja ljudskih prava.

