U toku konkurs za UNICEF-ovu radionicu za mlade

U okviru zajedničkog regionalnog programa “Dijalog za budućnost”, UNICEF u Srbiji otvorio je konkurs za onlajn UPSHIFT interaktvinu radionicu koja će mladima pružiti priliku da razviju preduzetničke veštine i doprinesu pozitivnim promenama u svom okruženju kroz realizaciju svojih ideja, uz mentorsku i finansijsku podršku do 2.000 evra. Konkurs je otvoren do 24. avgusta, a prijave se vrše preko veb sajta UNICEF-a

Konkurs je otvoren za mlade od 13 do 19 godina, a uslov za prijavu je da se okupe timovi od tri do pet članova koji će ukratko predstaviti izazov sa kojim se mladi suočavaju i koji bi želeli da promene.

Izabrani timovi, njih šesnaest, učestvovaće na onlajn radionicima koja će biti organizovane 12. i 13. septembra, a kako bi došli do rešenja za predstavljeni problem, radiće sa mentorima.

Osam timova sa najboljim rešenjima dobiće priliku da nastave rad sa mentorima, uz finansijsku podršku do 2.000 evra, i mogućnost da predložena rešenja pretvore u uspešan projekat u naredna tri meseca.

Da se putem veb sajta prijave za onlajn radionice, mladi mogu ukoliko, između ostalog, vide način na koji može da se poboljša odnos između raznih društvenih grupa i kako tolerancija i poštovanje različitosti mogu da utiču na veću solidarnost u društvu, ukoliko veruju da razvoj kod mladih i uključivanje u društveno korisne inicijative može da doprinese samostalnsoti i lakšoj zapošljivosti, te ukoliko smatraju da mladi treba više da se zalažu za zaštitu životne sredine, klimatske promene i održivi razvoj.

Takođe, mogu da se prijave i ukoliko uviđaju važnost da mladi razvijaju svoju informatičku pismenost, ukoliko su spremni da se aktiviraju u programima ravnopravnosti devojaka I momaka, te ukoliko veruju da je važno povezivati i razmenjivati ideje mladih iz različitih društvenih grupa i raditi na zajedničkom kreiranju kulturnih i umetničkih sadržaja.

Konkurs je otvoren za mlade koji žive na teritoriji Mačvanskog, Kolubarskog ,Zlatiborskog, Moravičog, Raškog, Šumadijskog, Pomoravskog i Rasinskog okruga

Dodatne informacije o konkursu mogu se naći na sajtu Razlivališta i UNICEF Srbija.

O UPSHIFT-u UPSHIFT program se dugoročno sprovodi širom sveta i podstiče mlade da rešavaju probleme u svom okruženju, poboljšaju život u zajednici i preuzimu stvari u svoje ruke. UPSHIFT se realizuje u okviru zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“ koji vode UNDP, UNICEF i UNESKO, a finansira Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF). U Srbiji program UPSHIFT sprovodi partnerska organizacija Razlivalište.

