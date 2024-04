U subotu Short Reports i Ludwig Ludwig u “Gnezdu”

U subotu (27. april) još jedna atraktivna, dvotomna svirka u sve razglašenijem kruševačkom Alternativnom Kulturnom Centru “Gnezdo” – nastupa sve popularniji novosadski duo Short Reports uz svesrdnu podršku darkwave heroja Ludwig Ludwig.

Short Reports su art-punk duo iz Novog Sada. Bend je do sada imao 70 koncerata, a od značajnijih izdvajaju se nastup na Exitu 2023, NEXT festivalu u Luksemburgu, gde je duo predstavljao Novi Sad kao Evropsku prestonicu kulture, Nišville Jazz Festival 2023, B.A.R.F.

Festival u Beogradu, PIN Muzička konferencija u Skoplju 2022. Kaleidoskop kulture Novi Sad 2022. i 2023, Gitarijada u Požarevcu… Takođe zajednički nastupi sa Artan Lili u Banjaluci, Funk Shui, Niš Banovina i nekoliko mini turneja po Balkanu (Hrvatska, Makedonija, BiH)…

Muzički, bend sebi daje definiciju art-punk, a u pitanju je fuzija mnogih žanrova i tendencija ka minimalizmu, energičnim nastupima kao i direktnim i introspektivnim tekstovima. U Kruševac dolaze prvi put.

Ludwig Ludwig je dvočlani post punk industrial sastav osnovan jula 2016. u Kruševcu, oformljen od strane frontmena grupa Katabazija i Scarps.

Autor tekstova je Ljubiša Jovanović, a autor muzike Saša Ognjanović. Prvi album pod nazivom “Popodnevna zabava za ljubitelje žabokrečine“, koji je objavila beogradska kuća Take It Or Leave It 2018, snimili su u studiju “Bird” u Kruševcu (2016 – 2018), a posao snimatelja i producenta obavio je Zoran Vasić.

Bend je prestao sa radom krajem 2019. a ponovo je oformljen u oktobru 2022.

Bend Ludwig Ludwig će nastupiti uživo 08.06.2024. u beogradskom klubu Under sa niškim bendom Figurative Theatre, a 05.07.2024. će otvoriti Slaughter Art Horror Festival u Doljevcu.