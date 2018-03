U okviru projekta „Znanjem do posla“ mladi na obuci u konfekciji TID

U Kruševcu se u okviru projekta „Znanjem do posla“ odvijaju četiri programa obuka na radnom mestu, a posao šivača u konfekciji TID, u okviru tog projekta, uči desetoro polaznika

Inače, pomenutim obukama je obuhvaćeno 50 mladih nezaposlenih Kruševljana. Cilj projekta „Znanjem do posla“, koji preko partnera u lokalnim zajednicama sprovode vlade Srbije i Švajcarske, je povećanje zapošljivosti mladih, koji se za zanimanja koja poslodavci traže obučavaju na radnom mestu.

Konfekcija TID postoji od 1991. godine, najpre je radila dečiju odeću, a 2010. godine se preorijentisala na HTZ garderobu. Preduzeće, prema rečima Zorana Marinkovića, vlasnika i direktora, devedeset odsto proizvodnje izvozi, saradjuje sa vojskom Nemačke te sa partnerima iz Švajcarske, Francuske, Slovenije. Jedan od problema u poslovanju je to što ne mogu da nadju obučene šivače (konfekcionare).

– U našoj branši je prisutna fluktuacija radne snage, ali novih obučenih šivača nema. Konfekcije iz Rasinskog okruga su u protekle dve godine tražile sigurno stotinak šivača i nisu zaposlile ni jednog novog, bilo je samo prelazaka od jednog kod drugog – objašnjava Marinković.

U projektu „Znanjem do posla“ prepoznao je mogućnost da obuči šivače ali i da poboljša zapošljivosti mladih i osoba iz ranjivih grupa. Polaznice obuke u konfekciji TID imaju od 16 do 26 godina, većina ranije nigde nije radila, a cilj je da se, bez obzira na prethodno znanje i stručnu spremu, obuče za šivače. Obuka, koja je počela sredinom januara, traje šest meseci. Dosadašnje iskustvo je, kaže on, dobro.

– Ponekad nemaju strpljenje da sede duže za mašinom, jer je većini ovo prvi posao, ali za to imamo razumevanje. Različitog su obrazovnog i socijalnog statusa, ali su se dobro uklopile – priča on dok ide od jedne do druge polaznice i pokazuje im da poprave štep, krenu unazad, zamene iglu.

Iako je prvobitno planirao da zaposleni petoro najboljih sada je spreman da posao ponudi svima koji dobro nauče zanat i koji budu zainteresovani da ostanu.

– Ovo nam je šansa da regrutujemo dobar kadar – kaže on napominjući da polaznice nemaju obavezu da ostanu u konfekciji.

Da je obrazovna struktura ove grupe šarenolika potvrdjuje primer Tanje Stoiljković (26) koja završava Višu poslovnu školu. To što će po struci biti menadžerka nije je sprečilo da dodje da uči zanat.

– Ovo mi je prvi posao. Tokom studiranja sam formirala porodicu i htela sam da počnem da radim. Iako nikada nisam mislila da ću ići na ovakvu obuku ovaj posao mi se svidja. Korisno je u životu imati dodatno zanimanje, steći još neku veštinu – kaže ona.

Zainteresovana je da u konfekciji ostane kao šivač. Marinković otkriva da je spreman da joj ponudio posao operativnog menadžera.

Jedini muškarac na obuci je Nikola Pantić (23), koji završava srednju Bogoslovsku školu na Cetinju. Odluku o tome čime će se baviti u životu doneće, kaže, kada je završi, a u medjuvremeni pohadja obuku za šivače. On ima ideju i kako da spoji ova dva znimanja.

– Znanje koje ovde stičem može da mi bude korisno jer je uvek porebno da se šiju odežde i drugi delovi odeće za sveštenike – objašnjava Nikola.

Njegovim napredovanjem zadovoljan je i Marinković koji objašnjava da Nikolu vidi kao budućeg krojača u ovoj konfekciji, ukoliko bude želeo da ostane.

Najmladja polaznica je Kristina Paunković, koja ima samo 16 godina. Nakon što je završila osnovnu školu shvatila je da ne može samo da se sedi kod kuće, već da mora nešto da radi, raspitivala se u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i tako čula za obuku.

– Svidja mi se ovde, kolektiv je dobar i posao mi se dopao – kaže Kristina dodajući da joj mnogo znači to što će imati neki zanat u rukama.

Inače, četiri programa obuke na radnom mestu, kojima je obuhvaćeno 50 mladih nezaposlenih u Kruševcu Vlada Švajcarske je kroz projekat „Znanjem do posla“ podržala sa skoro 82 hiljade franaka. Programe sprovode Regionalna privredna komora – obuku za knjigovodju, Silikon Komerc – obuku za gumarskog tehničara, TID – obuku za šivače i stomatološka ordinacija Dr. Simić – obuku za zubarskog tehničara. Projekat u Kruševcu sprovode Omladinski Savet Kruševac i Grad Kruševac, odnosno Kancelarija za mlade.

