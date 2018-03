Radionica “Nacionalna laboratorija za društvene inovacije”

U okviru projekta “Podeljena prošlost-zajednička budućnost”, Udruženje građana “Edukativni centar Kruševac”, danas je u Kruševačkom pozorištu organizovalo radionicu “Nacionalna laboratorija za društvene inovacije”. Projekat koji je podržala Evropska unija, Edukativni centar realizuje u partnerstvu sa Omladinskim komunikativnim centrom iz Banja Luke

Društveni izazovi na putu ka regionalnom pomirenju, te kreiranje inovativnih alata koji vode ka tom putu, teme su radionice koja je, uz učešće predstavnika javnog, civilnog i biznis sektora, danas organizovana u Kruševcu.

– U prvoj fazi ovog četvorogodišnjeg projekta, rađeno je veliko istraživanje u sedam zemalja o tome kako različiti sektori vide taj proces. Rezultati su pokazali da su mišljenja različita, gde jedni proces pomirenja vide kroz politiku, dok drugi smatraju da bi narod trebalo da bude nosilac procesa pomirenja u regionu. Generalni stav je da u tom procesu ogromnu ulogu imaju i mediji ali i da je veliki problem sloboda medija koja je na veoma niskom nivou – kazao je Ilija Jovanović.

Prema njegovim rečima, cilj radionice je da se iznedre neke nove inovativne ideje koje će uticati na proces pomirenja i izgradnju mira u regionu, a što se može postići kroz saradnju i umrežavanje više različitih aktera koji će raditi na ostvarivanju zajedničkog cilja.

– Još uvek ne postoji okvir kako bi to trebalo da izgleda. Ideja je da, obrađujući teme koje su se pojavile kao preporuke nakon istraživanja u sedam zemalja, sami učesnici, kroz međusobnu saradnju, izrade nove inovativne ideje – rekao je on, dodajući da je prihvatljiva svaka vrsta saradnje koja vodi ka cilju, te da ona podrazeva kako saradnju na lokalu tako i među državama.

Nakon realizacije Nacionalne laboratorije u Kruševcu, sledi proces grantiranja generisanih, društveno inovativnih ideja koje mogu uticati na prosec pomirenja u regionu.

– U narednim mesecima biće raspisan konkurs gde će svi učesnici radionice, i ove u Kruševcu i one koja je pre desetak dana ogranizovana u Novom Sadu, imati priliku da se prijave na konkurs sa svojim inovativnim idejama. S obzirom na to da je ovo nešto sasvim novo i da je Evropska unija po prvi put odlučila da finansijski podrži ovakav jedan projekat, da pilotira te ideje i da ih testira, ostaje da se vidi šta od toga zaista “radi” i šta je to što zapravo može uticati na izgardnju mira i proces pomirenja u regionu – rekao je Jovanović.

Projekat “Podeljena prošlost-zajednička budućnost”, Omladinski komunikativni centar Banja Luka sprovodi u saradnji sa sedamnaest partnerskih organizacija, među kojima je i “Edukativni centar Kruševac”. Cilj ovog četvorogodišnjem projektu, sa čijom se realizacijom počelo početkom 2016. godine, je izgradnja infrastrukture za efektivan proces pomirenja na Zapadnom Balkanu i u Turskoj.

Radionica “Nacionalna laboratorija za društvene inovacije”

U okviru projekta “Podeljena prošlost-zajednička budućnost”, Udruženje građana “Edukativni centar Kruševac”, danas je u Kruševačkom pozorištu organizovalo radionicu “Nacionalna laboratorija za društvene inovacije”. Projekat koji je podržala Evropska unija, Edukativni centar realizuje u partnerstvu sa Omladinskim komunikativnim centrom iz Banja Luke Društveni izazovi na putu ka regionalnom pomirenju, te kreiranje inovativnih alata koji vode ka tom putu, teme su radionice koja je, uz učešće predstavnika javnog, civilnog i biznis sektora, danas organizovana u Kruševcu. - U prvoj fazi ovog četvorogodišnjeg projekta, rađeno je veliko istraživanje u sedam zemalja o tome kako različiti sektori vide taj proces. Rezultati su pokazali da su…