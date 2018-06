U Kruševcu zajednička sednica republičkog i lokalnog Socijalno ekonomskog saveta

Predstavnici Socijalno ekonomskog saveta Srbije održali su danas u „Trajal korporaciji“ zajedničku sednicu sa predstavnicima Socijalno ekonomskog saveta Grada Kruševca. Ovo je bila prva sednica tog tela održana sa lokalnim socijalno ekonomskim savetom i van Beograda

Nakon zajedničke sednice ministar rada Zoran Djordjević novinarima je rekao da Vlada želi da se u Srbiji formira što više socijalno ekonomskih saveta u lokalnim sredinama jer će to da pospeši rad Socijalno ekonomskog saveta na nivou države, dodavši da će on kao resorni ministar to podržati.

– Mislim da smo promenili način komunikacije iz prošlosti, kada se ministri i Vlada nisu odazivali sindikatima i poslodavcima. Ova Vlada od 2014. godine vodi odgovornu politiku, smatra sindikate i poslodavce partnerima i želimo sve ubuduće što radimo da radimo zajednički jer je svima cilj moderna, jaka, ekonomski razvijena Srbija – rekao je on.

Djrodjević je, odgovarajući na novinarsko pitanje kazao da, imajući u vidu da država ima suficit, treba razmotriti načine pomoći malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima. Za drugu polovinu godine najavio je zakone o socijalnom preduzetništvu i lizingu radne snage.

Generalni direktor „Trajal korporacije“ Miloš Nenezić, koji je i predsedavajući Socijalno ekomskog saveta Srbije, rekao je da održavanje sednice tog tripartitnog tela u ovom preduzeću znak oporavka Korporacije.

– Trajal danas tačno zna gde ide i kako možemo da budemo i dalje vodeće preduzeće u regionu i kako da postanemo jedno od vodećih ne samo u Srbiji već u Evropi. Ovo pričam na osnovu rezultata iz prethodnih godina, postignutih pre svega zahvaljući podršci lokalne samouprave, sindikata i Vlade. Ovo je dokaz kako preduzeće može da uspe uz zajednički veliki napor – istakao je on.

Podsetio je da fabrika ima 1206 radnika, da se do tog broja došlo nakon više racionlaizacija, te da je preduzeće sada u fazi ponovnog zapošljavanja, ali radnika potrebnih u skladu sa novom strukturom prooizvodnje i novim tehnologijama.

– Pratimo tekuće trendove u svojoj oblasti, imamo sopstveni razvoj, imamo nekoliko novih pogona koje postavljamo, a u planu je izgradnja dve nove fabrike – najavio je Nenezić.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović očekuje da će lokalni socijalno ekonomski saveti pokretati odredjena pitanja i ukazivati na odredjene probleme.

– Nadam se da ćemo uskoro ovakve sednice održati u još nekoliko gradova. Ovo je značajno za sindikate, poslodavce i Vladu, ovo je način da svi saznamo šta muči ljude – rekao je Orbović.

Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković smatra da je pokušaj da se oživi socijalni dijalog na lokalnom planu značajan jer su odredjeni problemi, koji suvažni za ukupni socijalni dijalog, vezani za lokalnu zajednicu.

– Rast i razvoj treba da budu praćeni i rastom zapošljavanja i zarada kako bi mladi ljudi ostajali u zemlji i kako bi se smanjile drastične društvene nejednakosti koje imamo. Nama je kao zemlji kompromis veoma potreban – zaključio je on.

Da je za lokalnu zajednicu važna podrška ministarstava i Vlade te da je Kruševac ima kazala je gradonačelnica Jasmina Palurović.

– Nadam se da će ovi sastanci doprineti da naši dijalozi budu uspešniji, da imamo konkretne rezultate. Nadam se i da će Kruševac poboljšati socijalno i privredno okruženje, da će biti privlačan za investicije da će proširiti broj radnih mesta – rekla je ona.

