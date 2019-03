U Kruševcu za sada bez kartice sa popustima za porodice sa troje i više dece

Iako je bilo najavljeno da će kartica koja bi porodicama sa troje i više dece omogućila brojne popuste u Kruševcu zaživeti od 1. janura ove godine, do toga neće doći iz – nepoznatih razloga

Dogovor da kartica „Cena minus za tri plus“ od početka ove godine bude dostupna i kruševačkim porodicama sa više dece, predstavnici Kruševca i Udruženja “Pokret za decu 3+” iz Čačka, postignut je u avgustu prošle godine. Tada je ovom dogovoru dat veliki publicitet u javnosti kao delu mera populacione politike.

Dva i po meseca nakon najavljenog datuma, međutim, takozvana Ponosna kartica u Kruševcu nije zaživela, a redakcija portala krusevacgrad.rs od Gradske uprave Kruševac nije dobila odgovor zašto do sada u našem gradu nije počela podela pomenutih kartica, odnosno da li će do toga uopšte doći.

Reč je o takozvanoj Ponosnoj kartici koja obezbeđuje popuste u brojnim prodavnicama odeće, tehnike, hrane, kao i popuste za članstvo u školicama različitih sportova, jezika, te popuste za korišćenje usluga bazena, klizališta, frizerskih salona, igraonica, jednom rečju svega što bi moglo da umanji troškove višečlanih porodica.

U čačanskom Udruženju građana “Pokret za decu 3+”, koje je osmislilo kartice i do sada u taj projekat uključilo desetak lokalnih samouprava za krusevacgrad.rs kažu da je Kruševac najverovatnije odustao od ove kartice.

– Predstavnici Gradske uprave Kruševac, koji su na tom sastanku bili oduševljeni idejom, jednostavno su prestali da nam se javljaju na telefon, tako da ne znamo zašto je Grad Kruševac odustao od uvođenja Ponosne kartice. Od majki koje su nas kontaktirale preko fejsbuka saznali smo da je njima u Gradskoj upravi Kruševac rečeno da se odustalo jer nema interesovanja privrednika. Mi, međutim, nikakvo obaveštenje nismo dobili iako smo više puta zvali i slali mejlove – rekao je za krusevacgrad.rs predsednik Pokreta za decu 3+, Vladica Gavrilović.

Kazao je da to obrazloženje nije logično jer je u tu priču uključeno dvadesetak firmi koje posluju na području cele Srbije i porodice iz Kruševca bi samo trebalo da se priključe grupi onih koji imaju pravo na popust. On veruje da bi se, takođe, našlo i dosta lokalnih privrednika spremnih da daju određeni popust, kao što je slučaj u ostalim gradovima u kojima je kartica zaživela.

Dodao je da je u međuvremenu i Trstenik, u kome su predstavnici Udruženja boravil nedugo nakon dolaska u Kruševac, takođe odustao, uz obrazloženje da opština nema dovoljno ljudi koji bi sproveli ovu akciju.

Gavrilović je objasnio da je za uvođenje Ponosne kartice potrebno da lokalna samouprava plati godišnju članarinu u Udruženju, koja bi za Kruševac iznosila 600 hiljada dinara, te da nakon toga članovi Udruženja sprovode sve aktivnosti.

– Novac se koristi za štampanje kartica i flajera koji se dele na području određene lokalne samouprave. Ugovore o popustima sa privednim subjektima takođe potpisuje Udruženje. To je članstvo po istom principu kao članstvo u NALED-u ili Stalnoj konferenciji gradova i opština. Ako se ima u vidu procena da porodica sa više dece, koristeći ove popuste, godišnje može da uštedi oko hiljadu evra, a da bi pomenuto članstvo Kruševac koštalo po nekoliko dinara po glavi stanovnika godišnje, jasno je da bi to bilo korisno – navodi on.

Cilj Udruženja je da se korišćenje Ponosne kartice proširi na područje cele Srbije, a ova ideja je prepoznata i u Rusiji, gde su predstavnici Udruženja nedavno boravili.

Gavrilović je kazao da u Srbiji ima više od 138 hiljada porodica sa troje i više dece te da je desetak hiljada porodica do sada počelo da koristi pomenutu karticu.

