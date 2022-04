U Kruševcu danas  otvoren Univerexport market

Presecanjem vrpce danas je u Kruševcu svečano otvoren Univerexport, što je prvi market ovog trgovinskog lanca južnije od Beograda i Vojvodine i 178. u Srbiji. Stotinak ljudi čekalo je otvaranje, a prvi kupac je došao četiri sata ranije

Prvi kupac je penzioner koji je na otvaranje čekao još od 8 i 15 ujutra, snatiželjan da vidi šta to nudi novootvoreni market.

– Kupio sam kafu i malo pogledao redom. Doći ću opet jer neću sada da pravim gužvu. Na otvaranjima u Kruševcu je uvek mnogo ljudi. Lepo je, cene su pristojne, a izdvojio bih da daju popust za penzionere od 15 odsto, što je mnogo bitno – kaže kupac Radivoje Petković.

Prvih 100 kupaca je dobilo poklone koji su miks njihovih proizvoda, drugih 100 je dobilo ceger, dok je svaka stota kupovina gratis.

– Ono što nas razlikuje jesu domaći proizvodi. Imamo svoje brendove. Mesni proizvodi „Bačka“ sa farme u Bačkoj Palanci. Organski proizvodi brenda „Organa“, pravljeno našom rukom, kao i naše robne marke „Baš baš“, „Naše najbolje“ i „Daj daj“ – istako je Stefan Stojković iz kompanije Univerexport.

Univerexport je najveći domaći trgovinski lanac a danas otvoren objekat u Čolak Antinoj ulici, površine je oko 700 kvadrata i ima 20 zaposlenih. Univerexport u Srbiji ima 178 prodajnih maloprodajnih objekata, a sledeći planirani su u Ćupriji i Pančevu.

Radno vreme Univerexporta u Kruševcu je od 7 do 21 sat od ponedeljka do subote i od 7 do 15 časova nedeljom.

L.S.