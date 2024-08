U komšijskom derbiju fudbaleri Napretka gostuju Nišlijama

U četvrtom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Čarapani gostuju sutra (20 časova) kod niškog Radničkog. Pošto se i teren na Čairu rekonstruiše, utakmica se igra na stadionu Dubočice u Leskovcu

U prethodnoj prvenstvenoj rundi Nišlije su doživele pravi rezultatski brodolom (0:4) u duelu sa Radničkim 1923, ali pre toga upisana je pobeda nas TSC – om…

– Velike utakmice su privilegija našeg posla i sa zadovoljstvom čekamo komšijski derbi. Igračima sam rekao da poslednji rezultat Radničkog može da prevari i predstavlja lažnu sliku, odnosno pravi je disbalans u odnosu na ono što je Radnički pružio protiv Kragujevčana. Zbog toga je opuštanje nedopustivo. Poštujemo domaćina i kao klub i kao tim i sa respektom, ali i velikim ambicijama ćemo na teren – istakao je na konferenciji za medije šef stručnog štaba Goran Stevanović.

Posvedočio je Napretkov strateg potom još jednom – koliko veruje u svoje izabranike:

– Ova ekipa ima svoj karakter, ima identitet, ima nešto sa čim možemo da se ponosimo i mislim da iz utakmice u utakmicu pokazujemo taj kvalitet. Treba nam da nas isprati još jedan dobar rezultat da bi se još malo opustili i došli do većeg samopouzdanja i očekujemo da to, koliko sutra bude. Već je četvrto kolo, već se dobro poznajemo, ekipe su pokazale i svoje vrline i mane, tako da je mnogo lakše i za pripremu i analizu utakmice. Znamo šta nas čeka u Leskovcu, spremni smo i obećavamo da ćemo dati svoj maksimum. To obećavamo navijačima, svim Kruševljanima koji vole Napredak. Napredak je ozbiljna institucija, ozbiljan brend i zaslužuje ovakve igrače, koji će sigurno dati sve od sebe na terenu. Momci rade zaista vrhunski na treninzima, na utakmicama pokazuju izuzetnu borbenost i voljni momenat i zato sam ponosan i siguran da će tako biti i sutra.

Iskusni štoper Jovan Marinković na prethodnoj utakmici u Lazarevcu, protiv IMT – a, u ključnom momentu u finišu, nadskočio je golmana rivala i asistirao Šariću za izjednačujući gol…

– Čeka nas teška utakmica i neće da nas zavara poraz Nišlija u prethodnom kolu. Radi se o dobroj ekipi, opasnoj u napadu. Što se nas tiče, atmosfera je dobra, radna. Pokazali smo na prethodnim utakmicama da umemo da se vratimo iz deficita, jurili smo rezultat, što je veoma teško. Mislim da u ovoj utakmici, ako povedemo, da će nam biti mnogo lakše. I svi težimo ka tome, a daćemo maksimum i potruditi se da ostvarimo prvu prvenstvenu pobedu – poručio je Jovan Marinković.

