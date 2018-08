Sugrađanke Milka Lisinac i Slađana Bundalo predstavile su svoje slike na zajedničkoj izložbi u Galeriji Kulturnog centra Kruševac. One su aktivne članice Likovnog kluba Dimitrije Simić i Udruženja RASINIUS, a ovo je njihova prva zajednička izložba

Milka Lisinac se slikanjem bavi od 2012.godine. Do sada je izlagala na nekoliko grupnih izložbi i učestvovala na brojnim likovnim kolonijama. Tema njenih izloženih slika je „Obuj moje cipele“, a kako kaže, želela je da skrene na pažnju na to da niko ne zna kako se žena oseća i šta sve u sebi preživljava.

Slikanje je pre tri godine postalo opsesija Slađane Bundalo, koja se bavi i pisanjem. Učestvovala je na nekoliko zajedničkih izložbi i likovnih kolonija. Na ovoj izložbi predstavlja slike rađene tehnikom suvi pastel, a njen cilj je traganje za lepim i plemenitim što je iskonska potreba čoveka.

Izložba je otvorena do 28. avgusta.

U Galeriji KCK izložba slika Milke Lisinac i Slađane Bundalo

