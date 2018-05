U Čolak Antinoj ulici danas posle 13 časova je, prema nezvaničnim informacijama, ubijen V.S. (41) iz Kruševca

Do pucnjave je došlo nedaleko od nekoliko kafića i letnjih bašta.

V.S. je, prema nezvaničnim informacijama, upucan sa pet hitaca, a preminuo je ubrzo nakon što ga je ekipa Hitne pomoći prevezla na odeljenje hirurgije kruševačke Bolnice.

Policijski uvidjaj je završen.

U centru grada ubijen muškarac

