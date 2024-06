Triptih „Raspeto Kosovo“ posvećen Branku Radičeviću

Tradicionalna Vidovdanska manifestacija, poetsko-muzički triptih „Raspeto Kosovo“, održana je povodom 200 godina od rođenja velikog pesnika srpskog romantizma, Branka Radičevića

Kulturni centar Kruševac organizuje triptih „Raspeto Kosovo“ od 2009. godine čiji je naziv inspirisan slikom Milića od Mačve.

Ovogodišnja tema triptiha je obeležavanje 200 godina od rođenja Branka Radičevića, koji je uz Jovana Jovanovića Zmaja i Lazu Kostića najznačajniji pesnik srpskog romantizma.

Pred ljubiteljima poezije, drame i muzike nastupili su dramski umetnici: Aleksandar Stojić kao Branko Radičević i Danica Petrović kao Mina Karadžić. Gudački kvartet „Maksimus“ iz Beograda, pijanista Milivoje Veljić i mecosopran, solistkinja Beogradske opere Ljubica Vranješ izveli su najlepše pesme u duhu romantične Brankove poezije.

Takođe, besedu je održao Nenad Grujičić, pesnik i predsednik Brankovog kola, koji je tom prilikom istakao da se takav pesnik rađa jednom u 200 godina.

– Branko se pojavio u vreme kada je ono malo pismenih Srba i tek kružok pisaca, pesnika i književnika pisalo na slavenosrpskom jeziku. U tom kontekstu dolazi Branko Radičević koji piše na čistom srpskom narodnom jeziku i predstavlja divno čudo naše kulture. To je pesnik u čijoj poeziji nikada muzika nije zapevala u svome korenu na taj način kao što se dogodilo u srpskom jeziku sa Brankom Radičevićem. To su one žilice muzike u srpskom jeziku koje se hvataju u zagrljaj sa značenjem svake reči i svakoga stiha, svake strofe i svake pesme. Danas postoji preko stotinu muzičkih kompozicija na stihove pesama Branka Radičevića. Dakle, pesnik koji je srpski u punom smislu te reči – istakao je Grujičić, završivši svoju besedu Brankovim stihovima iz pesme „Molitva“:

Fala, Bože, na dar ovi,

O pomozi, blagoslovi,

Da mi kako s prava puta

Duša mlada ne zaluta!

N. L.