Trayal sutra dočekuje Smederevo

U 20. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije Gumari sutra (13 časova) igraju na domaćem terenu protiv ekipe Smedereva 1924, koja je na petoj poziciji na tabeli sa 28 bodova

Ušli su fudbaleri Trayala, posle plasmana u osminu finala Kupa Srbije u lošu seriju u prvenstvu, osvojili samo bod na četiri utakmice i skliznuli u opasnu zonu na tabeli. Trenutno su na 12. poziciji sa 20 bodova i osvajanje tri boda protiv Smedereva 1924 nameće se kao imperativ.

– Nismo imali sreće u poslednje vreme po pitanju rezultata, ali kada je prikazana igra u pitanju, maltene 90 odsto planiranog smo ispoštovali na terenu. Ako energetski budemo na nivou kao protiv Voždovca i Zemuna verujem da ćemo doći do bodova. Ekipa Smedereva 1924 je iskusna, sa velikim brojem kvalitetnih igrača i neophodan je maksimalan fokus na terenu, kako bi došli do preko potrebnih bodova – naglašava Dejan Branković, šef Trajalove struke.

Da je pobeda nad Smederevom 1924 prioritet, potvrđuje i Jasin Rašljanin, jedan od Brankovićevih aduta:

– Gosti su u dobroj rezultatskoj seriji i sigurno dolaze sa velikom dozom samopouzdanja, ali to ne menja naše ambicije. Naše partije u poslednje vreme nije ispratio adekvatan rezultat i vreme je da nam se to vrati i da sve dođe na svoje.