FK Napredak: Kraj i za kapitena Bastajića

Posle Bogdanovskog, nakon snimanja, nakon obnavljanja povrede mišića na utakmici sa Čukaričkim, potvrđeno je da je ovogodišnji deo sezone završen i za kapitena Bastajića

Obojica će se priključiti ekipi na početku zimskih priprema za prolećni deo prvenstva.

Zbog povrede leđa i gostovanje u Novom Pazaru će propustiti Tošeski, a jučerašnji trening preskočio je Vulić…

– Što se Vulića tiče, jasniju sliku, da li će moći na teren protiv Novog Pazara, imaćemo sutra. Šubert se oporavio i počeo da trenira, a spreman je i Šarić – referiše fizioterapeut Saša Miletić.

Izvor: fk napredak