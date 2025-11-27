Sutra promocija knjige „Iz pera jednog Pigmaliona“

Postavljeno: 27.11.2025

Sutra (petak, 28. novembar) će od 20 sati u Beloj sali Kulturnog centra biti održana promocija knjige „Iz pera jednog Pigmaliona“, autora Nenada Nicovića

O knjizi će govoriti autor i Milanka Milosavljević Milosavljević, a događaj će uveličati prisustvo članova dramskog studija Kulturnog centra.

Pamtenik: Okupatori 1917.

