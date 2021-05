Trajal dočekuje Kabel: Pobeda ostavlja nadu za opstanak

U 31. kolu Prve lige Srbije, Trajal sutra dočekuje novosadski Kabel. Eventualna pobeda ostavila bi nadu „gumarima“ da mogu da sačuvaju lihgaški status

Puno se prašine podiglo oko prethodne prvenstvene utakmice, odigrane u Pirotu između Radničkog i Trajala (1:1), nakon jedanaesterca dosuđenog za Trajal, kada je Milan Gašić pao. Danilo Grujić je pokazao na belu tačku, a igrači Radničkog su posedali na travu u znak protesta, smatrajući da su oštećeni i da nije bilo razloga za najstrožu kaznu. Strasti se nisu smiriie ni posle utakmice…

– Doživeli smo mnoge neprijatnosti, igrači, mi na klupi i ljudi iz kluba i sve je to verovatno uticalo i na krajnji rezultat da ne dođemo do pobede. Čini mi se da je to bila klasična predstava za javnsot, jer znate da kada nešto uradite protiv Trajala, to ima posebnu težinu. Zato apelujem na javnost da prestane hajka na naš klub, da se igračima omogući da na miru i spremno dočekaju naredne utakmice – rekao je pomoćni trener Trajala Živojin Vidojević.

Prvenstvo se nastavlja već sutra. U grčevitoj borbi za opstanak, Trajal će ugostiti novosadski Kabel. Za protivnika Vidojević kaže kako je respektavilan, što i pozicija na tabeli sugeriše. Ekipa je treća i u borbi za sam vrh:

– Takmičarska i iskusna ekipia koja pruža bolje igre i osvaja više bodova na gostujućim terenima. Čeka nas težak zadatak, ali ne možemo da biramo protivnika i svakako ćemo ići na pobedu koja bi nam ostavila neku nadu da možemo da izborimo opstanak.

Fudbaler Trajala Ilija Matejević obećava da će sa svojim saigračima učiniti sve kako bi izborili pozitivan rezulat:

– Igramo protiv vrlo kvalitetne ekipe, ali moramo da razmišljamo samo o nama, jer nam ova situacija ne odgovara. Ako me je život nečemu naučio, to je da nema predaje i mislim da možemo da ostavrimo cilj, da ostanemo u Ligi.

Utakmica između trećeplasiarnog Kabela i Trajala koji je 14. na tabeli igra se sutra, od 17 sati, na Gradskom stadionu u Kruševcu.

