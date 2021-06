Svetski šampion, kuglaš Car Lazara Ilija Jevremović novi je član superligaša Beograda

Posle uspešno završene sezone u Prvoj ligi Srbije i povratka u najelitniju Super ligu, svetski šampion u pionirskoj konkurenciji kruševačkog Car Lazara Ilija Jevremović od naredne sezone braniće boje Kuglaškog kluba Beograd, jednog od najboljih u eliti

Učenik Medicinske škole i momak koji je u ranoj mladosti pokazao da je kuglanje pravi sport za njega, rado je prihvaćen u matičnom klubu Car Lazaru, na čemu je, kaze, zahvalan.

– Ja sam pored redovnih treninga u klubu trenirao i kod kuće. Jedno vreme bilo je primedbi komšija kojima je smetalo to što se i kod njih čuje zvuk bacanja i udaraca kugli, ali smo to na obostrano zadovoljstvo rešili. Bio sam učesnik svih značajnih kampova, a i to je donelo rezultat prve svetske titule za mene i klub i one koje du me učili kuglanju – kaže nam Ilija koji je tituli svetskog šampiona zaradio i u kadetskoj konkurenciji.

– U prethodnoj prvoligaškoj sezoni igrao sam na dvojnu registraciju: za Car Lazar u Kruševcu i za trsteničku Prvu petoletku. Sa Car Lazarom sam osvojio titulu prvaka i povratak u Super ligu. Želeo sam da napredujem, a u klubu su imali razumevanja i tako sam odlučio da potpišem ugovor sa Beogradom. Tamo ću nastaviti Višu medicinsku školu, ali nikako neću odustati od kuglanja. Biću vetrovatno u prilici da se školujem i za trenera u kuglanju – poručuje Ilija Jevremovic, koga iz milošte zovu i Ilija Gromovnik.

