Etno udruženje „Car Lazar“ – čuvar tradicije i starih zanata

Originalni ručni rad prožet duhom tradicije simbol je prepoznavanja Etno udruženja „Car Lazar“ koje već dvanaest godina okuplja različite zanatlije i umetnike. Izdradom etno odeće i predmeta, različitih suvenira sa motivima Kruševca i Srbije ovo udruženje čuva od zaborava stare zanate, neguje kulturu, običaje i svoje znanje prenosi na mlađe generacije

– Na ideju da osnujem ovo udruženje došao sam kada sam otišao u penziju, nakon dugogodišnjeg rada u kasarni. Moja supruga je dugogodišnja članica udruženja „Etno Rasina“ i kada su njene prijateljice čule da sam osnovao udruženje, pridružile su se i nama. Vremenom se pročulo za nas, sada imamo već dugogodišnju ekipu, ali i ona se širi. Trenutno imamo 12 članova, nama može da se pridruži svako ko ima neki talenat i ko je dobar čovek – kaže Milovan Bučić osnivač Etno udruženja „Car Lazar“.

Kada su krenuli sa radom, nisu imali prostoriju u kojoj bi se okupljali, tako da su se članovi ovog udruženja dovijali na različite načine.

– Posećivali smo jedni druge po kućama, sretali se u mesnim zajednicama dok nismo dobili prostor od grada, na kome smo zahvalni. Imamo informaciju da će Dom vojske u Kruševcu postati objekat kulture, pa verujemo, da ćemo za par godina imati tamo prostoriju. To bi nam mnogo značilo, jer bismo bili vidljiviji i bliži centru – smatra naš sagovornik.

Veruje da će bolja lokacija udruženja privući veći broj sugrađana, a posebno onih mladih, koji će dobiti priliku da se upoznaju sa različitim rukotvorinama i starim zanatima.

– Oduvek su me privlačili stari zanati, a kao što vidite oni danas izumiru. Važno je da naša deca sutradan vide šta je jaram koji su krave vukle, da nauče šta je kudelja i kao se plete. Treba ovakve stvari sačuvati od zaborava, ja želim da podstaknem mlade ljude da se sutradan sete svoje dedovine. Ručni rad je posebna vrednost, koju treba ceniti, jer podrazumeva vreme, trud i kreativnost.

Ovo udruženje organizuje prodajne izložbe širom zemlje i učestvuje na različitim festivalima, sa kojih nosi značajne nagrade, diplome i pehare.

– Prijem širom Srbije je odličan, sarađujemo sa brojnim sličnim organizacijama širom zemlje. Kruševljanima je naš asortiman poznat sa Sajma poljoprivrede i Viteškog megdana u Lazarevom gradu. Ljudi su uglavnom oduševljeni kad vide naše proizvode, mnogi dobiju inspiraciju da nam se pridruže.

Suveniri i magneti sa simbolima Srbije i Kruševca, različtite rukotvorine od drveta, etno odeća, pletene igračke, vezene tašne, krpe, privesci za ključeve i sveske, sve to prave umetnici iz ovog udruženja. Bučić se i sam bavi etno radom, pravi neobične flaše za rakiju.

– Kada sam bio u Guči video sam flaše za rakiju ispunjene drvenim natpisima, koje su me oduševile. Tamo nisu hteli da mi otkriju tajnu kako ih prave, ali sam ja došao do nje i sada i sam pravim ovakve flaše – navodi on.

Inače, Etno udruženje „Car Lazar“ će 12 godina postojanja obeležiti u utorak, 14. februara u 12 časova, a svi sugrađani koji vole kreativne, originalne i ručno rađene proizvode koje prave članovi ovog udruženja moći će da ih pazare u prostorijama udruženja, na lokaciji Vukomana Milenkovića 5 (Pored Lazareve česme).

M. Janković