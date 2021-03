Svetosavski đaci: Pavle Ivanović, OŠ “Dositej Obradović”

Ovogodišnji dobitnik Svetosavske nagrade u OŠ “Dositej Obradović” je učenik osmog razreda Pavle Ivanović koji je nastavio koracima starije sestre i brata, takođe nosiocima te nagrade. Njemu je nagrada pripala zbog ostvarenog izuzetnog uspeha u školovanju i brojnih priznanja sa domaćih i međunarodnih takmičenja

– Puno mi znači ova nagrada, daje mi vetar u leđa i motivaciju da nastavim ovako kako sam krenuo. Nisam očekivao da ću dobiti nagradu, ali sam srećan i ponosan jer se sav trud i učenje isplatilo – kaže Pavle za KruševacGrad.

U slobodno vreme igra šah i kompjuterske igrice, a trenirao je stoni tenis i džudo. Omiljeni predmeti su mu matematika, fizika, informatika i engleski.

– Volim te predmete jer su mi zanimljivi i ima puno stvari koje mogu da se nauče – dodaje on.

Osvajao je nagrade na državnim takmičenjima iz fizike i matematike, a iz informatike je bio treći na Srpskoj informatičkoj olimpijadi.

– Jedan od najboljih rezultata mi je učešće na Svetskom finalu KGL takmičenja iz engleskog jezika na kome sam bio jedini predstavnik Srbije u svojoj kategoriji i gde sam osvojio sedmo mesto – ističe Pavle.

Školovanje planira da nastavi u beogradskoj Matematičkoj gimnaziji, a za nju se između ostalog odlučio zbog pozitivnih iskustava koja su mu preneli starija sestra i brat koji su tu školu već završili.

– Svi kažu da je to najbolja škola u zemlji i mislim da je to prava opcija za mene. To je škola iz koje najviše dece postiže uspehe na svetskom nivou. Svake godine se prima 100 učenika iz cele Srbije, ali uvek se prijavi najmanje duplo više kandidata tako da je konkurencija velika – objašnjava Pavle.

Zanimljivo je to da su Svetosavskom nagradom u OŠ „Dositej Obradović“ već nagrađivani njegovi brat i sestra. Sestra Marina je nagradu dobila pre devet, a brat Petar pre pet godina.

Pavlova mama Gorica Ivanović, koja je njegov razredni starešina i nastavnica fizike, ističe da je jako ponosna jer u generaciji ima dosta dece koja se takmiče i postižu izvanredne rezultate.

– Pored Pavla ima još učenika koji se takmiče na republičkom nivou i imaju nagrade, tu je Miloš Jović koji je bio u najužoj konkurenciji za Svetosavskog đaka, ali je Pavle svojim radom i svojim zaslugama pre svega na takmičenjima zaslužio da dobije ovu nagradu – kaže ona.

Napominje da je njegovo odeljenje jako složno, svi se uzajamno pomažu, dopunjuju jedni druge.

– To je jedno od najboljih odeljenja u gradu, ima 11 potencijalnih vukovaca. Pavle voli da pomaže i uvek se trudi da pomogne svakome u onome u čemu je on dobar, ali i drugi njega motivišu da radi neke stvari koje bi možda manje radio da nije takvih učenika – ističe ona.

Od njega očekuje da i u budućnosti postiže dobre rezultate i da se uvek seća OŠ „Dositej Obradović“ iz koje će sem znanja poneti i lepe uspomene na drugare i nastavnike.

– Sigurna sam da će biti poznat u svojoj oblasti, koja god ona bila. Očekujem da bude uspešan, da bude dobar čovek pre svega, dobar drug, da pomaže drugima koliko god može i da nikada ne zaboravi odakle potiče – poručuje ona.

