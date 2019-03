Svečano otvorena nova stalna postavka u Narodnom muzeju Kruševac

Nova stalna postavka u Narodnom muzeju Kruševac danas je svečano otvorena. Pred javnošću se ona našla kao rezultat šestogodišnjeg predanog rada kolektiva ovdašnjeg muzeja, podržanog od Narodnog muzeja iz Beograda i Ministarstva kulture i informisanja. Pred očima javnosti našla se postavka sa više od dve hiljade predmeta, hronološki postavljenih od praistorije do 70-tih godina prošlog veka, sa posebnim akcentom na istoriju Kruševca i regiona čiji on centar. Postioci će među brojnim eksponatima moći da vide kartu ustaničke Srbije, zastavu 12. pešadijskog puka Car Lazar, originalni notni zapis Stanislava Biničkog, Meštovićevu maketu Vidovdanskog hrama, te eksponate koji oslikavaju promene koje su se tokom vekova dešavale na ovom području, od osmanlijskog uticaja do istorije, kulture i umetnosti nastalih tokom poslednja dva veka

Postavka, kako je kazala pomoćnica ministra kulture Danijela Vanušić, koja ju je svečano otvorila, predstavlja i detalje nastale tokom kratkog vremenskog perioda u kome su srpski narod i njegova kultura doživeli mnoge promene – od konstituisanja nacije i države, stvaranja gradjanskog društva, ratova za nacionalno oslobodjenje, velikog stradanja u Prvom svetskom ratu, stvaranja zajedničke Jugoslovenske države i njenog raspada u Drugom svetskom ratu do potpune promene političke, kulturne i društvene paradigme.

Da Narodni muzej Kruševac otvaranjem nove stalne postavke nakon skoro pola veka od predstavljanja prethodne, 1971. godine, ispisuje novu stranicu muzejske istorije rekao je na svečanom otvaranju direktor te ustanove Goran Vesić. On je podsetio da je tokom 2011. godine uradjena kompletna rekonstrukcija zgrade, naredne godine su vraćeni eksponati i inventar da bi se 2013. godine pristupilo izradi nove stalne postavke.

Tokom radova Muzej ni jednog trenutka nije bio zatvoren, već je radio uobičjeno, 365 dana u godini od 8 do 20 časova, po čemu je jednistven u Srbiji. Istovremeno je kolektiv ovdašnjeg Muzeja izradio dve privremene postavke preko kojih je održan kontakt sa publikom.

– Ponosan sam i zahvalan kolegama koji su radili kao tim i uz poštovajne muzeoloških standarda sačinili postavku od više od dve hiljade predmeta, hronološki predstavljenih od praistorije do 70-tih godina 20.veka uz akcenat na istoriju Kruševca i regiona čiji je naš grad centar. Uradili smo dobar posao i napravili iskorak u komunikaciji sa publikom – kazao je Vesić.

Da se kroz novu stalnu postavku kruševačkog Narodnog muzeja na novi, drugačiji, vremenu u kome živimo prilagodjen način sagledava viševekovna kultura grada i njegovog okruženja kazala je direktorka Narodnog muzeja u Beoradu Bojana Borić Brešković.

– Muzeji priredjuju povremene izložbe, ali ih odredjuju njihove stalne postavke. Bogato kulturno istorijsko i umetničko nasledje prezentovno je eksponatima koji adekvatno i najjasnije odslikavaju prošlost i sva civilizacijska dostignuća ljudi koji su živeli na ovom prostoru, od praistorije do savremenog doba. Muzeji nisu samo trezori, oni imaju zadatak da odabranim predmetima iz zbirki prikažu raznolikost i istorijski značaj područja kojim se bave, a Narodni muzej Kruševac je pravi primer toga – kazala je ona.

Gradonačelnica Jasmina Palurović napomenula je da je ova stalna postavka „ono što smo mi, naša tradicija, kultura“, da nas ona obeležava, ali i edukuje, uči da cenimo i poštujemo vrednosti i da znamo gde nam je mesto u istoriji. jer je to danas veoma važno, ne zovemo se džava carski grad.

Inače, za projekat Nova stalna postavka Narodnog muzeja Kruševac Ministarstvo kulture i informisanja je tokom prethodnih osam godina izdvojilo 17,3 miliona dinara.

Svečano otvorena nova stalna postavka u Narodnom muzeju Kruševac

Nova stalna postavka u Narodnom muzeju Kruševac danas je svečano otvorena. Pred javnošću se ona našla kao rezultat šestogodišnjeg predanog rada kolektiva ovdašnjeg muzeja, podržanog od Narodnog muzeja iz Beograda i Ministarstva kulture i informisanja. Pred očima javnosti našla se postavka sa više od dve hiljade predmeta, hronološki postavljenih od praistorije do 70-tih godina prošlog veka, sa posebnim akcentom na istoriju Kruševca i regiona čiji on centar. Postioci će među brojnim eksponatima moći da vide kartu ustaničke Srbije, zastavu 12. pešadijskog puka Car Lazar, originalni notni zapis Stanislava Biničkog, Meštovićevu maketu Vidovdanskog hrama, te eksponate koji oslikavaju promene koje su se…