U Muzeju izložba „Kosovski boj – živa istorija Srbije“

Povodom proslave Vidovdana- praznika koji za sve Srbe ima izuzetan značaj, Vojni muzej priredio je u Narodnom muzeju Kruševac izložbu „Kosovski boj- živa istorija Srbije“, u cilju očuvanja tradicije srpske vojske, naroda i zemlje.

Ministar odbrane Vlade Republike Srbije Bratislav Gašić svečano je otvorio izložbu.

-Kosovska bitka za sve nas je najbitnija u istoriji. To je zavet usađen u samo središte identiteta srpskog naroda. Delo Svetog kneza Lazara i njegovih junaka jeste aršin kojim vekovima merimo vrednost sopstvenih podviga. Vidovdan se, u našoj kulturi, uzdigao u mitske visine i ostao orijentir sa svake istorijske i geografske tačke gledišta našeg postojanja. Vođeni njegovom simbolikom, prebrodili smo najveća iskušenja sa kojima se jedan narod mogao suočiti. Narodno predanje o Kosovskom boju veliča viteštvo i svesnu žrtvu u odbrani svoje države i vere, osuđuje neslogu i prezire izdaju. Ta nam je legenda osvetljavala put ka oslobođenju i obnovi srpske države. Duh Kosovskog zaveta okupio je ustanike u Orašcu i Takovu, krepio srpsku vojsku u oba Balkanska rata. Naši su ga preci nosili sa sobom preko ledenih bespuća Albanije i vojišta Solunskog fronta. Najzad, Vidovdanska znamenja bila su prisutna i na bojnim poljima Drugog svetskog rata, kao i danima odbrane od agresije NATO- a 1999. Ove godine, Vidovdan nas je okupio u Kruševcu, prestonom gradu kneza Lazara Hrebeljanovića, odakle su srpski vitezovi sa svojim vladarom krenuli na Kosovo polje da se sretnu sa večnošću. Danas je Lazarev grad domaćin simboličnog kulturnog događaja, izložbe posvećene Kosovskom boju, koju priređuje Vojni muzej iz Beograda. Pred nama je deo riznice Vojnog muzeja, koji se odnosi na Kosovsku bitku i njeno istorijsko i kulturno- umetničko nasleđe. To što se odigralo na Gazimestanu 1389. ostaće zauvek u svesti našeg naroda. Neka ovaj događaj bude još jedan kamen u spomeniku besmrtnosti Kosovskih junaka- istakao je on.

Ispred Vojnog muzeja obratio se zastupnik direktora, potpukovnik Miroslav Sekuloski.

-Vojni muzej u Beogradu predstavlja jednu od najstarijih muzejskih institucija u Republici Srbiji. Istog dana kada je Narodna skupštine tadašnje Kneževine Srbije, 22. avgusta 1878. proglasila nezavisnost od Turskog carstva, knez Milan Obrenović potpisao je ukaz o osnivanju muzeja, kojeg je pripremio tadašnji ministar vojni, pukovnik Sava Grujić, čime je jasno naglašena uloga vojske kao važne karike u stvaranju i čuvanju svega što je trebalo da prikaže izuzetno bogatu srpsku vojnu i opštu istoriju. Vojni muzej će, u septembru, obeležiti 120 godina od otvaranja svoje prve stalne postavke, što ga stavlja rame uz rame sa Narodnim muzejom Srbije, centralnom ustanovom kulture nadležnom za muzejsku delatnost u našoj zemlji. Praznici i dani sećanja poput Vidovdana su dobar povod da se, kroz muzejsku baštinu, još jednom osvetle brojne istorijske ličnosti i epizode iz vojne istorije Srba. Na prvom mestu, videćete videćete autentične primerke naoružanja i vojne opreme javnog srednjeg veka, kakvi su korišćeni u vreme Maričke i Kosovske bitke. Ideja nam je bila da period od smrti cara Dušana do vladavine despota Stefana Lazarevića, predstavimo publici. Izložene su i replike fresaka iz naših srednjovekovnih manastira, istorijske karte i umetnički prikazi svetih srpskih ratnika. Druga tema ove izložbe je Kosovsko predanje, oličeno u kasnijem narodnom i crkvenom predanju. Ovo predanje pokazalo se poput luče koja je našim precima pokazivala put ka oslobođenju i obnovi srpskih zemalja- rekao je potpukovnik Sekuloski i zahvalio se svima koji su pomogli u realizaciji ove izložbe.

Otvaranju izložbe su prisustvovali ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba vojske Srbije Milan Mojsilović, gradonačelnik Ivan Manojlović, predstavnici Grada, sveštenstvo, predstavnici ustanova kulture, generali, oficiri i podoficiri.

Izložba će biti otvorena za posetioce do 14. jula.

O. M.