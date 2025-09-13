Suzana Lukić jedna od glavnih glumica u novoj humorističkoj seriji „Hotel ***“

Na Prvoj televiziji pre nekoliko dana počela je sa emitovanjem nova humoristička serija „Hotel ***“, a među glavnim glumcima našla se i Kruševljanka Suzana Lukić. Ova brza, duhovita i dinamična komedija donosi priču o grupi zaposlenih u jednom šarmantnom beogradskom hotelu čija sudbina visi o koncu

Radnja počinje kada nova vlasnica iz Nemačke najavi da planira da proda hotel, pa se eklektična grupa zaposlenih udružuje kako bi podigla kvalitet usluge i izborila se za članstvo u Evropskoj Familiji Hotela (EFH), verujući da je to jedini način da spasu svoje radno mesto i dom.

U seriji punoj improvizacija zaposleni pokušavaju da dokažu da njihov hotel može da zasija, statisti se angažuju kao gosti, sobarice postaju wellness terapeutkinje, konobari se pretvaraju u kuvare, recepcioneri snimaju reklame, a kvarovi na kanalizaciji proglašavaju se „eko standardima“.

Glumačku ekipu predvode Nikola Đuričko kao generalni menadžer hotela Dejan Deki Stojković, Nataša Aksentijević kao vlasnica hotela Angela Scheißeschaufeln, Suzana Lukić kao sobarica Suzana (Suza), i Miloš Coka Đorđević u ulozi konobara Zorana (Zokija).

– To je jedna duhovita serija, komedija, brza, pitka, ali likovi koji su svakog dana u hotelu imaju i svoje priče koje nisu tako prvoloptaške. Ono što je zanimljivo jeste da između likova postoji iskra, a da li će se između njih nešto desiti, uskoro ćete saznati. Radujem se i drugoj sezoni, pošto je Miloš moj omiljeni partner – rekla je Suzana.

Njen lik Suza je ogorčena samohrana majka i borac, koja je nasledila dugove bivšeg muža nakon što je on iznenada napustio porodicu. Završila je filološki fakultet, ali se nije zaposlila u struci, pa je prihvatila posao sobarice kako bi preživela i izmirila račune. Zbog ličnog emotivnog kraha razvila je neobičan hobi, uverena da se sveti muškoj populaciji, potajno smešta muškim gostima, za koje misli da su preljubnici, tragove poput ženskog veša i fleka od karmina.

Veoma je logorejična, sklona da ispravlja govor ljudi oko sebe i smatra da uvek zna najbolje, a njeno znanje lingvistike čini je izuzetno veštim govornikom, iako su njene rečenice često toliko dugačke i zamršene da zbunjuju sve oko nje. Zvanično nije šefica sobarica, ali sebe smatra „glavnom“, pa tako i svoju koleginicu Olgu tretira kao podređenu. Kada sazna da bi ulaskom hotela u EFH mogle biti otvorene nove menadžerske pozicije, ubeđena da je upravo ona pravi kandidat, počinje aktivno da pomaže generalnom menadžeru Dekiju u njegovom poduhvatu.