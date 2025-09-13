Rukometašice Napretka ubedljivo pobedile Partizan

Počela je sezona u najkvalitetnijem rangu takmicenja u rukometu za žene u Srbiji.

Rukometašice Napretka su silovito krenule od samog starta ovogodišnjeg šampionata i na impresivan nacin zabeležile ubedljivu pobedu nad Partizanom u Beogradu sa 22:30 (8:12).

Šef struke Igor Rakić, koji je postavio igru svog tima i u odbrani i u napadu na visok nivo, imalo je za rezultat da Čarapanke do vrha napune mrežu crno belih i zabeleže zasluženu pobedu. Ta pobeda će im u nastavku prvenstva dosta značiti kako bodovno, tako i na psihološkom aspektu.

Utakmica je bila neizvesna samo u prvih 15. minuta. Posle toga na terenu postoji samo jedan tim. Kruševljanke u odbrani igraju čvrsto i borbeno, dok u napadu organizovano i efikasno do 60. minuta kontrolišu situaciju na terenu u svoju korist. Na kraju ostvaruju pobedu sa čak osam golova razlike.

Sada sledi pauza od desetak dana do 24. septembra, kada rukometašice Napretka pred svojim navijačima dočekuju ekipu Železničara iz Inđije.

Ostali rezultati 1.kola: C. Zvezda-Mladost 35:27, Bekament BB-Bor 23:29, Ruma-Zeleznicar 25:23, Medicinar-Jagodina 12:24, Temerin-Naisa 29:31