U Umetničkoj galeriji sutra otvorena je izložba „Studija slučaja – nestajanje “ umetnice Biljane Đurđević. Izložba Biljane Đurđević jedne od najistaknutijih savremenih srpskih slikarki realizuje se posle dve decenije praćenja njenog stvaralaštva u kruševačkoj Umetničkoj galeriji i nastavak je izložbe Studija slučaja, realizovane tokom prošle godine u Salonu Muzeja savremene umetnosti i Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci

U specifičnom prostoru Galerije izložba Studija slučaja – nestajanje obuhvata deo ciklusa proizašao iz grafičke novele koju je umetnica objavila 2020. godine, i predstavlja slike, medij koji je dominantan u dosadašnjoj umetničkoj praksi i stop–animaciju, kojom se bavi poslednjih godina.

– Sve je počelo još sa slikom Oružje delovanja koja se sada nalazi kao vlasništvo Muzeja savremene umetnosti. Na predlog izdavačke kuće Besna kobila ja sam krenula da razmišljam o toj noveli, a u međuvremenu sam krenula da se bavim animacijom, što je jedno drugo povuklo. Ovaj ciklus se i dalje razvija, sadA sam na pola puta, ovo nije kraj – počinje Biljana Đurđević.

Kako kaže, „obični ljudi“ se pronalaze u njenim radovima, jer je njena namera i bila da pokaže da je čovek izgubljen u sistemu.

– Imala sam lep kontakt sa ljudima iz radničke klase što mi je mnogo značilo, iz njih su izašle emocije za kojama sam tragala dok sam radila. Najvažniji mi je glas onih kojima se obraćam.

Za trenutnu umetničku scenu u Srbiji kaže da ona ima amplitude i ka vrhu i ka ponoru.

– U ponor se dosta upliće neka scena koja ne pripada umetnosti i koja polako, ali sigurno gazi umetnost. Neko može reći: „A šta je onda umetnost?“ Umetnost je jedno promišljanje, a ono polako izčezava sa scene jer se scena oblikuje prema estradi, što je opasno. Da li ćemo se svi izdignuti odatle ili će se pojedini povući i zauvek otići u svoje svetove, to ćemo videti – kaže ova umetnica.

– Slike Biljane Đurđević zasnovane su na proučavanju klasičnog slikarstva i istraživanjima konceptualnog potencijala klasične slike, do njenog manuelnog umnožavanja za potrebe stvaranja stop animacija. Istovremeno su promišljanja podstaknuta delima klasične književnosti o savremenim društvenim fenomenima. Prizori pustih enterijera i eksterijera, fabričkih hodnika ili železničkih stanica, nasuprot depersonalizovanim figurama, preispituju metode instrumentalizacije, eksploatacije pod imperativom proizvodnje i potrošnje, lične i kolektivne slobode u savremenom svetu velikih globalnih i ekonomskih promena – kaže kustos izložbe, Biljana Grković.

Izložba Studija slučaja – nestajanje, u značenjski slojevite prizore zasnovane na realizmu i figuraciji kao osnovnim odlikama umetničke prakse Biljane Đurđević, kao svojevrsne simboličke predstave, koje se nadovezuju i nastaju kao čitave serije, uključuje kao važan segment sam izložbeni prostor Galerije, građanske kuće sa početka prošlog veka.

Izložba je priređena uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

O autorki

Biljana Đurđević (Beograd 1973) je diplomirala na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 1997. godine, gde je završila magistarske i doktorske studije 2013. Na istom fakultetu radi od 2009. Takođe, 2011. i 2012. bila je gostujući predavač na Univerzitetu Parsons – The New School, Njujork, SAD. Od 1998. samostalno je izlagala u Srbiji i inostranstvu, između ostalog, u Stokholmu, Haifi, Tel Avivu, Izrael, Beogradu, Berlinu, Beču i Budimpešti. Dobitnica je Politikine nagrade za najbolju izložbu 2012. Dela joj se nalaze u javnim i privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu kao što su: Museet Moderna, Švedska; Podesta Collection, SAD; C Collection, Švajcarska; Muzej savremene umetnosti Beograd; Muzej Frissiras, Grčka; Essl kolekcija, Austrija; Muzej savremene umetnosti Askona, Švajcarska itd.