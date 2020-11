Studentiknja Marija Vučetić, vrhunska umetnica u oslikavanju lica i tela

Marija Vučetić iz Kruševca je odličan student Arhitekture na Univerzitetu u Nišu, ali i vrhunska umetnica u oslikavanju lica i tela. To je potvrdila pobedama u Srbiji i inostranstvu

Rođena je 15. januara 2000. godine u Kruševcu, gde je završila OŠ „Dragomir Marković“ i Politehničku školu „Milutin Milanković“, smer građevinski tehničar za visokogradnju. Sada je student treće godine Arhitekture na Građevinsko arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

– Imam prosek ocena oko devet i sve ispite dajem u dva roka (januar – jun), a zatim sam kod kuće tri meseca. Uvek sam volela da crtam i bojim. Na papiru je to izgledalo skromno, a na licu i telu su to velika umetnička dela. Od svoje četrnaeste godine počela sam da radim u kafićima, dečjim igraonicama i prodavnicama brze hrane. Za dvanaest sati rada dobijala sam 500 dinara dnevno, ali mi ništa nije bilo teško jer sam želela da uložim u svoj talenat – kaže Marija o svojim umetničkim počecima.

U vreme završetka srednje škole, pre dve godine, krenula je sa običnim šminkanjem žena za sve prilike. Na Instagramu se pojavila nagradna igra oslikavanja lica. Na tom takmičenju osvojila je drugo mesto i sa novim samopouzdanjem nastavila takmičarski niz.

– Drugi rad koji sam uradila u životu je bio za internacionalno takmičenje na kojem sam osvojila prvo mesto i time postala svetski pobednik. U žiriju su bili vrhunski šminkeri, a takmičenje je bilo u Madridu krajem prošle godine. Uradila sam rad, i poslala na Instagram stranicu „Mua festival“. Nagrada je bila materijal za rad u vrednosti od hiljadu evra. Od tada sam krenula intenzivnije da radim na oslikavanju lica i tela. Pre nekoliko dana sam osvojila prvo mesto za Srbiju na temu „Ukleta lutka“ te tako postala pobednik za teritoriju cele zemlje, a takmičenje je organizovala svetska kozmetička kompanija „Nyx Cosmetics“ – priča ona.

Dve godine za redom Marija je radila na Zombie Walk- u (Zombi šetnja), koja se održava svake godine povodom Festivala srpskog filma fantastike. Direktor je profesor na Purity akademiji u Beogradu, Miroslav Lakobrija, kod koga je završila obuku za specijalne efekte.

Prisustvovala je raznim kreativnim radionicama, a najdraža joj je kod vrhunske umetnice Vanesse Davis iz Engleske. Ove godine stigla je do finala takmičenja „Ljubav u boji“ u Podgorici, a pre mesec dana je učestvovala u Balkan Top Star takmičenju i dospela među prvih deset.

– Volela bih da Srbija sazna za Face and Body Art kao i za to kako nastaju specijalni efekti u filmovima. U Alternativnom kulturnom centru „Gnezdo“ u Kruševcu ljudi su imali priliku da vide kako radim, 7. novembra, u okviru moje kreativne radionice. Takođe možete me pronaći na mom Instagram nalogu maril_18_ i videti nešto više o ovoj specijalnoj vrsti umetnosti – poručuje Marija Vučetić.

Ž. Milenković

