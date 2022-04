Stipendije „Super devojčicama u IKT-u“

Alternativni centar za devojke iz Kruševca, povodom Međunarodnog dana devojčica u IKT- u, organizuje Konkurs za dodelu stipendija za „Super devojčice u IKT- u“. Tri jednokratne stipendije u novčanom iznosu od 25 hiljada dinara su namenjene devojčicama uzrasta od 11 do 14 godina, koje poseduju znanja, veštine ili talente u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija i koje žele da se na tom polju dodatno usavršavaju.

Devojčice sa teritorije Srbije koje zanima programiranje, gejming, izrada web-sajtova, aplikacija, web dizajn ili grafički dizajn i slično, a nisu u mogućnosti da plate časove i kruseve programiranja, ili neki dodatni deo softvera ili kompjuterske opreme koji im je preko potrebna za to, imaće prednost. Rok za konkurisanje je do utorka, 26. aprila 2022. godine do ponoći, a kandidatkinje koje uđu u uži izbor biće pozvane na online intervju 27.aprila.

Informacije o dobitnicama novčane nagrade/stipendije ovo udruženje objaviće na svojim društvenim mrežama na Međunarodni dan devojčica u IKT-u, 28. aprila 2022. a pobednice konkursa i njihove roditelje obavestiće emailom i/ili telefonom, nakon čega sledi potpisivanje ugovora o donaciji sa jednim od roditelja, kao i uručivanje stipendije uplatom preko tekućeg računa.

Građani i građanke, kao i pravna lica ukoliko žele ovu kampanju mogu podržati uplatom na tekući račun Alternativnog centra za devojke (205-186047-85, Komercijalna banka). Na priznanici treba kao svrhu uplate napisati: Kampanja „Super devojčice u IKT-u“, a kao primaoca navesti Alternativni centar za devojke, Balkanska 49/4, 37000 Kruševac.

