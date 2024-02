Stanci danas bez struje

Zbog radova na elektromreži, danas do 15h, bez struje će biti deo naseljenog mesta Stanci, dok će Bovan i deo naseljenog mesta Lovci bez struje biti do 10h.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti Kruševac- Petra Kočića (od Vojvode Stepe do Kneza Miloša), sela Pepeljevac (od skretanja za bazen do kraja sela), Lukavac i Ribare.