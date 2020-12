Šta zaljubljenici u prirodu misle o razvoju Izletišta “Jastrebac”

Istinski zaljubljenici u prirodu, oni koji hodaju stazama Jastrepca i drugih planina ili voze bicikl, istražujući skivene lepote, smatraju da Jastrebac treba razvijati uz poštovanje ekoloških principa, zaštitu biljnog i životinjskog sveta te podržavanje aktivnosti koje najmanje štete okruženju, poput planinarenja, brdskog biciklizma i sličnih sportova, umesto vožnje bučnih terenaca. Smatraju da su odluke u vezi sa razvojem izletišta Jatrebac donete netransparentno, bez učešća javnosti i bez sučeljavanja mišljenja stručnjaka koji bi sugrađanima objasili šta će se tačno raditi

Dugogodišnji planinar i planinski vodič Branimir Šoškić potvrđuje da je na Jastrepcu puno urađeno u poslednjih nekoliko godina u turističkom smislu, ali se nada da će buduću izgradnju pratiti i odgovarajući ekološki plan.

– Pokušao sam da kao laik razumem Plan generalne regulacije Izletišta Jastrebac i puno se raspitivao šta on predstavlja. Ono što sam uspeo da saznam je da ima odličnih ideja, recimo regulacija kanalizacije ili dobrih, koje možda neće biti realizovane, poput izgradnje bazena na delu jezera, do, po meni krajnje sumnjivih, poput izgradnje skijališta. Da se razumemo, niko ne bi bio srećniji od mene da pored Kruševca postoji ski staza, ali nisam siguran da je na toj nadmorskoj visini, uzimajući u obzir i ostale parametre, prosečnu temperaturu, količinu padavina i vlažnost, to moguće – navodi Šoškić.

On smatra da bi najpre trebalo utvrditi kakav Jastrebac želimo za 50 godina i uveren je da bi u takvoj viziji bilo puno prirode i brige o prirodi, a malo urbanizma, “da se ambijent što manje naruši i priroda očuva”.

– Prioritet u rekreativnom turizmu treba da budu aktivnosti koje najmanje štete okruženju, poput planinarenja, brdskog biciklizma i sličnih sportova, umesto što se potencira vožnja bučnih terenaca i ispijanje piva pored reke, nakon čega kese i limenke završe u reci. U tom smislu treba sa biciklistom Dušanom Jovanovićem iz Jastrebačkog trougla i ljudima iz planinarskih krugova napraviti tačnu mapu planinarskih i biciklističkih staza, a zatim i urediti te staze, za šta je potrebna pomoć Grada, Jastrebac Lejk Risorta i Srbija šuma. Mi im stojimo na raspolaganju – kaže on.

Napominje da je potrebno i da se čitav sliv Lomničke reke očisti, a zatim strogim pravilima takvim održava.

– Građani Buci i Lomnice izvoze smeće iznad sela i istovaruju u reku. Ima bar 10 deponija. O flašama i kesama koje ostavljaju izletnici ne treba ni govoriti. Pogled u svaku od tih deponija je pogled u ogledalo – upozorava Šoškić.

Strahuje da će se planirari, ukoliko izgradnja naruši prirodni ambijent, otići na mesta koja im nude mir i kontakt sa prirodom, gde nema prljavštine i buke.

– Još je veći strah planinara da će izgradnja oštetiti Jastrebac koji oni vole više od drugih – kaže Šoškić.

Dugogodišnji zaljubljenik u brdsko planinski biciklizam u kome posebno uživa na Jastrepcu, sugrađanin Nemanja Lakićević smatra da Jastrebac zaslužuje značajno mesto na turističkoj mapi, ali i da zahteva posebnu pažnju Kruševljana koji moraju da očuvaju to, kako navodi, Bogom dano blago.

– Nedavno sam se obratio grupi ljudi koji najviše vremena provode na Jastrepcu i imaju najbolji uvid u stanje na terenu. Niko od nas ne spori da postojeći objekti treba da budu obnovljeni i prilagođeni potrebama turista, ali na osnovu uvida u plan generalne regulacije izletišta Jastrebac, vidne su značajne promene u odnosu na sadašnje stanje. Primera radi, jezero na Jastrepcu čišćeno je pre pet godina i tada je rečeno da su izdvojena značajna sredstva kako bi se problem trajno rešio. Sada ista firma radi čišćenje jezera sa istim tvrdnjama, ali po duplo višoj ceni. Da apsurd bude veći sada se na mestu jezera planira bazen koji će se naplaćivati – navodi Lakićević.

Zabrinut je i zbog najavljene nadogradnje postojećih turističkih objekata, a pita se i kako Jastrepcu doprinosi “predviđena izgradnja kockarnice kod hotela Ravnište”.

Lakićević napominje da se odluke o daljem razvoju Jastrepca donose netransparentno, bez uključivanja lokalnih meštana i Krušljevljana.

– Nismo videli nikakve javne niti televizijske debate gde bi obe strane mogle da argumentovano razmenjuju mišljenja i doprinesu boljoj informisanosi građana o ovoj temi, što bi dalje dovelo do najboljeg rešenja za naš Jastrebac. Ali, ovaj veo oko upravljanja Jastrepcom ne datira od danas. Svi znamo da su hoteli na Jastrepcu donedavno pripadali nekadašnjim gigantima poput Trajala i Merime, a sada su u rukama nekoliko međusobno bliskih ljudi koji odlučuju kako će Jastrebac izgledati. Jastrebac je planina svih nas – poručio je on.

Podsetimo, Skupština grada Kruševca usvojila je na poslednjoj sednici Izmene i dopuna plana generalne regulacije Izletišta Jastrebac. Tome je prethodila višednevna rasprava vlasti i opozicije, vođena na konferencijama za novinare ili saopštenjima. Dok vlast (SNS) navode da je reč o razvijanju turističkih potencijala planine uz očuvanje ekosistema i životne sredine u opoziciji (SSP) tvrde da se radi o nasilnoj urbanizaciji Jastrepca.

