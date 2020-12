Šta sve poskupljuje od Nove godine?

TV pretplata, gorivo, cigarete, struja, neki su od proizvoda koji će nas u Novoj godini sačekati sa novom, višom cenom. U tu grupu spadaju i lokalni porezi na imovinu, dok su neke komunalne usluge, poput grejanja, u Kruševcu već poskupele

Od 1. januara 2021. godine građane očekuju različita poskupljenja, a neka od njih, poput poskupljenja cena nafte i struje, mogla bi da u roku od nekoliko meseci, prouzrokuje i talas poskupljenja drugih namirnica u čijoj proizvodnji učestvuju. Ali, krenimo redom:

Izvesno je da ćemo u 2021. TV pretplatu plaćati 44 dinara više. Naime, izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, propisuje se da će se pretplata za RTS i RTV povećati sa dosadašnjih 255 na 299 dinara, a taksa će se i dalje naplaćivati kroz objedinjeni račun za struju.

Nova godina će, najverovatnije doneti i nove cenovnike na benzinskim pumpama, kao posledicu rasta vrednost nafte na svetskim berzama. Kako je sirova nafta prošle nedelje, prvi put od marta, dostigla vrednost od 50 dolara po barelu, očekuje se da će se to odraziti i na cenu goriva u našoj zemlji, koje bi onda već u januaru moglo da poskupi od dva do četiri dinara po litru. Neki stručnjaci, pak, samatraju da će se efekat skoka cene nafte na svetskom, tek za dva do tri meseca odraziti i na domaće tržište.

Agencija za energetiku je saopštila da je odobrila Elektroprivredi Srbije povećanje cena električne energije te će prosečni računi za struju od 1. februara biti uvećani za 122 dinara.

S obzirom na to da je u ovom trenutku prosečan račun za struju 3.600 dinara, od 1. februara skočiće na 3.722 dinara na mesečnom nivou. Struja je prethodno poskupela 1. decembra prošle godine i to za 3,9 odsto. Prethodno je cena povećana u oktobru 2017. godine, i to za dva odsto, što je mesečni račun prosečnog potrošača povećalo za 68 dinara. Praktično, za tri godine struja je u našoj zemlji poskupela za oko 10 odsto.

Prema predloženim izmenama i dopunama Zakona o akcizama u naredne četiri godine očekuje se dodatno poskupljenje običnih cigareta i nesagorevajućeg duvana. Prvo koje će se desiti biće već u januaru, i to za 10 dinara po paklici. Tako će najjeftinije cigarete pušače koštati 270 dinara, a one kvalitetnije i do 400 dinara.

To se, kako je objašnjeno, radi kako bismo se uskladili sa EU i obezbedili stabilnost priliva u budžet. Izmene Zakona predviđaju da akcizno opterećenje za cigarete sa sadašnjih 70 evra do 2025. godine dosegne minimum EU od 90 evra.

Sledeće godine na području našeg grada, stupiće na snagu i nove cene po kojima će se obračunavati porez na zemljište i nekretnine. Odluka koju je gradska Skupština usvojila na prethodnom zasedanju, bazira se na procenjenoj prosečnoj vrednosti kvadrata i, kako se čulo, doneće poskupljenje od najviše 10 odsto.

Podsetimo, da je od 1. novembra u Kruševcu poskupelo i daljinsko grejanje. Računi Gradske toplane uvećani su za 19 odsto. To znači da je grejanje prosečnog stana od 60 kvadrata, sada skuplje za oko 1000 dinara i umesto 5500, košta 6500 dinara.

N.B.

Šta sve poskupljuje od Nove godine?

