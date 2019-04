SNS: „Građani imaju pravo na javno okupljanje“

– Ako građani smatraju da treba da se okupe, imaju na to apsolutno pravo, to je i ono što im i Ustav ove države garantuje, sve dok je to u okvirima zakona i bez ugrožavanja javnog reda i mira – prokomentarisao je Zoran Tomić, član Saveta za informisanje Gradskog odbora Srpske napredne novinarsko pitanje o prošlonedeljnom okupljanju članica Saveta za rodnu ravnopravnost i funkcionerki gradske vlasti u vreme održavanja protesta „1 od 5 miliona“.

– Srbija je slobodna zemlja, zemlja gde postoji sloboda govora i izražavanja, a javni skupovi su jedan od načina na koji nečije mišljenje i stavovi mogu da se prikažu i sve dok je to u okvirima zakona i propisa, svako od građana ima pravo da se okupi i svoje mišljenje javno iskaže, kao što to i inače svakog petka i čine pojedine grupice ljudi, što iz Kruševca, što možda i većim delom i van Kruševca – precizirao je Tomić.

On se nije složio da prošlonedeljni skup članica Saveta za rodnu ravnopravnost i gradskih funkcionerki treba definisati kao kontra miting, a na pitanje da li se i za naredni petak planira sličan skup u vreme protesta „1 od 5 miliona“, rekao je da SNS „nema nikakva očekivanja kada je reč o narednim sličnim okupljanjima“, ali da građani, „ako smatraju da treba da se okupe, imaju pravo na to“.

Tomić je, inače, na konferenciji za novinare u gradskom sedištu Srpske napredne stranke u Kruševcu, najviše govorio o radu gradske vlasti na, kako je rekao, ravnomernom razvoju gradskog i seoskog područja.

– Osluškujući potrebe stanovništva u proteklih sedam godina rešavamo probleme mesnih zajednica – rekao je Tomić. Najavio je da će, nakon višegodišnjeg rada na putnoj infrastrukturi, školama i domovima kulture, uskoro biti rešen i problem vodosnabdevanja koji imaju neke seoske mesne zajednice.

Objasnio je detalje na Skupštini usvojene Odluke o vodovodu i kanalizaciji kojom se predviđa način preuzimanja seoskih vodovoda na korišćenje i upravljanje od strane JKP Vodovod, a kako bi se građanima obezbedila ispravna voda za piće iz sistema koji se održava u funkcionalnom i ispravnom stanju. Rekao je i da je u toku proširenje vodovodnih sistema za još 14 seoskih naselja, te da će, kroz dve godine kada svi planirani radovi budu okončani, zdravu pijaću vodu imati sva naseljena mesta u Kruševcu.

Govoreći o radovima u Balkanskoj i Vidovdanskoj ulici, Tomić je kazao da oni najavljuju početak opsežnih infrastrukturnigh radova u ovoj građevinskoj sezoni. Potpuna rekonstrukcija Balkanske, od kružnog toka u Jug Bogdanovoj do kružnog toka na zaobilaznici koštaće 45 miliona dinara, a sredstva je obezbedilo JP Putevi Srbije. U toku je i postavljanje ivičnjaka u rekonstruisanom delu Vidovdanske, te izgradnja kružnih tokova kod Trga Kosturnica, vredna 81 milion dinara, takođe obezbeđenih od Puteva Srbije.

Na kraju, Tomić se osvrnuo i na otvaranje Preduzetničkog haba u Regionalnoj privrednoj komori. – Ovaj način rada rezultat je saradnje i institucionalne podrške koju pruža grad Kruševac kako bi se razvijalo preduzetništvo i privreda grada i Rasinskog okruga – ocenio je Tomić, dodajući da će to biti značajan podsticaj razvoju omladinskog, ženskog, porodičnog i socijalnog preduzetništva i povezivanje sa inovativnim kompanijama koje će start apovima i preduzetnicima omogućiti brži nastup na tržištu, posebno u delu istraživanja i razvoja.

