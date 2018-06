SNS demantuje navode sa tribine „Ko mrsi konce građanima Kruševca“

Kruševački odbor Srpske napredne stranke oglasio se povodom nedavne tribine „Ko mrsi konce građanima Kruševca“ koju su u našem gradu odražali nevladina organizacija CRTA i Istinomer. Na konferenciji za novinare Ivan Manojlović, portparol Gradskog odbora Srpske napredne stranke, koji je i narodni poslanik, kazao je da tu nevladinu organizaciju plaćaju strane vlade. Kritike koje su na tribini upućene lokalnoj vlasti ocenio je kao zlonamerne, navodeći podatke o investicijama koje su, nakon dolaska naprednjaka na vlast, stigle u Kruševac.

– Nevladina organizacija CRTA jedan je od najboljih primera kako se pokušava destabilizacija države od strane spoljnih faktora. CRTA, koja je zvanično formirana da prati izbore zapravo služi za prosleđivanje novca aktivistima koji stoje iza raznih protesta, poput Žute patke – rekao je Manojović u obraćanju medijima.

Precizirao je da je ta NVO od 2014. do 2016. godine dobila više od 105 hiljada evra, više od 34 hiljade švedskih kruna i čak 995 hiljada američkih dolara te da „njima novac čak direktno šalje i Stejt dipartment“.

On je podsetio da je Srbija demokratska zemlja, da svako ima pravo na svoj stav, na slobodu koga i šta podržava rekavši da je „ružno da se neko ko se bavi i novinarskom profesijom u nekim situacijama kada to baš i nije umesno poziva na to zanimanje“.

Objasnio je da SNS izuzetno ceni zanimanje novinara koji treba da objektivno i blagovremeno obaveštavaju građane ali da smo svedoci da se neko predstavi kao novinar a zatim iznese niz neistina te da „nema razloga da novinarska profesija bude paravan“.

Povodom nedoumica iznetih na tribini o načinu na koji SNS vrši vlast u Kruševcu Manojlović je podsetio da je nedavno otvorena fabrika „Kromberg i Šubert“ koja već zapošljava 600 ljudi, a do 2020. godine će uposliti oko dve i po hiljade Kruševljana, da je investicija LIDL-a vredna 10 miliona evra završena te da će uposliti 50 ljudi, dok bi investicijom fonda NEPI od 15 miliona evra do posla trebalo da dođe 300 radnika.

Podsetio je i da je FAM nedavno otvorio novi pogon, IMK 14.oktobar prodat, Henkel otvorio novi pogon, te da Kuper trajer proširuje pogone. Takodje za Trajal je obezbeđen UPPR, a HI „Župa“ i Branko Perišić su ponovo stavljeni na noge. Naglasio je da su podaci o svim aktivnostima u gradu transparentni te da ih sugradjani mogu naći na sajtu Gradske uprave.

Podsećamo da je u Kruševcu, u organizaciji Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost „CRTA“ i Istinomera, u ponedeljak 18. juna, održan forum pod nazivom „Ko mrsi konce građanima Kruševca“. Zaključci foruma su bili da je pripadnost vladajućoj stranci uslov za dobijanje posla, da građani ne znaju dovoljno kako se troši novac iz lokalnog budžeta, ali da ne treba da odustaju i da bi za svoja prava trebalo da se izbore kroz građanski aktivizam.

Tokom foruma moglo čuti i to da građani imaju pravo na objektivno informisanje, ali i da su danas mnogi mediji režimski, a da se nezavisno novinarstvo „povuklo“ na portale. Uz zapažanje da u mnogim gradovima u Srbiji postoji ogroman broj ljudi koji čeka da bude povezan, učesnici foruma pozvali su građane da udruže snage i zajedno se aktiviraju kako bi se izborili za željene promene.

