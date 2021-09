Skupština usvojila izveštaj o budžetu i poslovanju javnih preduzeća

Odbornici gradskog parlamenta u Kruševcu usvojili su danas 77 tačaka dnevnog reda. Najviše vremena utrošeno je na raspravu o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine. Sedam tačaka na dnevni red stavljeno po hitnom postupku, uglavnom je reč o izmenama planova regulacije, a kao hitna pojavila se tačka o prodaji dva teretna i jednog putničkog vozila gradske uprave

Budžet Kruševca za 2021. godinu najveći je u istoriji Kruševca, a njegovo punjenje i trošenje govori o domaćinskom poslovanju i njegovom razvojnom karakteru, opšta je ocena odbornika vladajuće većine. Njegova visina je nakon rebalansa porasla na oko 4,9 milijardi dinara, a u prvih šest meseci ostvaren je u iznosu od 2,5 milijardi što čini 51,36 odsto, saopštila je gradonačelnica Jasmina Palurović, obrazlažući izveštaj. Istovremeno, na rashodnoj strani je u prvih šest mesei realizovano oko 1,7 milijardi dinara ili 35,35 odsto od plana. Manji procenat izvršenja rashoda je, kako je objasnila gradonačelnica, plod činjenice da su mnogi investicioni poslovi još u toku i tek će doći na naplatu.

Palurovićka je ocenila da je grad u trošenju budžetskih sredstava u ovoj godini akcenat stavio na rekonstrukciju i racionalizaciju javne rasvete, te na kapitalne investicije u rekonstrukciju školskih objekata, puteve, Trg kosovskih junaka, spomenik knezu Lazaru, park Bagdalino, primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu i dečiju zaštitu, podršku sportskim klubovima, realizaciju programa za mlade…

Podsetila je i da ovaj izveštaj ne obuhvata značajna sredstva koja ko direktne investicije grad Kruševac dobija od raznih ministarstava, ali i nabrojala desetak projekata koje takođe ministarstva finansiraju preko gradskog budžeta.

Jedino izlaganje opozicionog odbornika, Srđana Lazića (DSS) koji je ocenio da, naizgled dobro vođena finansijska politika gradskog rukovodstva „pažljivim čitanjem“ pokazuje da, iako je budžet najveći koji je Kruševac imao do sada, “nije bilo priliva za megalomanske projekte za 650 godina od osnivanja grada“ te da se na svemu ostalom štedelo, izazvala je lavinu odgovora odbornika vladajuće koalicije, uključujući i gradskog većnika, načelnika Gradske uprave, pa i samu gradonačelnicu na kraju.

Lazić je konstatovao da su, pred kraj građevinske sezone, mnoga naselja ostala bez ikakvih radova, da je na vodosnabdevanje potrošeno samo 11 odsto planiranih sredstava, na izgradnju novih ulica 12 odsto, a na saobraćajnu infrastrukturu generalno 19,3 odsto, dok su sve obaveze po javno privatnim parterstvima uredno servisirane.

Gradski većnik Živojin Miloradović odgovorio mu je da je Kruševac među gradovima sa najvećim budžetom i da se „sve potroši za dobrobit građana“, da je ulaganje u komunalnu infrastrukturu povećano na 38 odsto budžeta, da je duplo veći od onog iz 2012. godine i da nema nikakvih dugovanja.

– Očigledno je, a opozicija to ne želi da prizna, da se Kruševac prepoznaje po ubrzanom razvoju, po lepoti kako parkova, tako i ostale infrastrukture – rekao je Miloradović.

Ivan Anđelić, načelnik Gradske uprave nazvao je Lazićev govor politikantskim pristupom i demagogijom, podsetio da je ova vlast vratila sve dugove prethodne i nabrojao više projekata koji se direktno finansiraju iz sredstava republičke Vlade. Naročito se osvrnuo na opremanje gradskih parcela i njihovu prodaju što je, kako je obrazložio, i najvažniji posao gradske uprave, jer tako obezbeđuje prihode od poreza na imovinu i nova radna mesta.

– Budžet je stabilan, odlični su prilivi, dobra je saradnja sa višim nivoima vlasti, dobro se staramo o rashodima – precizirao je Anđelić.

Da će odbornička gruipa SPS -JS glasati za izveštaj potvrdio je Milutin Tasić, usledila su izlaganja još troje odbornika iz odborničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu, a na kraju rasprave gradonačelnica je rekla da je Kruševac ove godine ugostio celu Vladu i sve ministre, da su svi ministri obišli svoje projekte u Kruševcu i da „nijedan nije bio besposlen“.

– Uspeli smo da uradimo to što su mnogi pisali u planovima. To što radimo za dobrobit građana ne može se sakriti brojkama, to se vidi na terenu – poručila je gradonačelnica opoziciji koju u gradskom parlamentu čine tek četiri odbornika.

Odbornici su danas izglasali blizu osamdeset tačaka dnevnog reda, među kojima i izveštaje o radu javnih preduzeća za prvi i drugi kvartal 2021. godine. Odbornici su pohvalili rad svih javnih preduzeća. Jedino je JKP “Gradska toplana” poslovala sa gubitkom, ali uz, kako se čulo, odličnu grejnu sezonu iza sebe I značajno unapređenje svojih poslovnih kapaciteta.

Za ovaj pregled skupštinskog rada izdvajamo i odluku o podizanju spomenika sa bareljefima “Vojnik”, “Plamen” i “Orden pobede” u čast poginulim vojnicima Crvene armije prilikom oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu. Spomenik će biti postavljen na lokaciji pored spomenika Crvenoarmejcima na Rasini, pobratimski ruski grad Lipeck snosiće troškove izrade, dopremanja i postavljanja, a za izradu bareljefa biće angažovan i vajar iz Lipecka Gendij Vasiljevič Krivopuskov. Spomenik bi trebalo da bude otvoren 14. oktobra, na dan oslobođenja Kruševca.

Na dnevnom redu sednice našlo se i sedam tačaka uvrštenih po hitnom postupku. Većina se odnosila na planove detaljne i generalne regulacije, jedna je vezana za prodaju dva teretna i jedno putničko vozilo u vlasništvu grada, a dva za izveštaje o dva ugovora o javno privatnom parnerstvu na rehabilitaciji ulica.

N.B.