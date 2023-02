Servisne informacije za 23.02.2023.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas će od 8 do 11 časova bez vode će biti Lazarica – Stevana Sremca i prateće ulice, a od 8 do 15 časova bez vode će biti Dedina – Savska (od kružnog toka do skretanja za „Župu“, Kruševac – Cara Lazara (od Strahinjićeve do Kralja Milutina),

Cara Lazara (od glavne kapije AD „Rubin“ do Alekse Nenadovića, leva strana).

Zbog izrade vodovodnog priključka danas od 8 do 15 časova bez vode će biti Jasički put – leva strana (od „Bos kompani“ do Nikole Čolovića).