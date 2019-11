Srpski reprezentativac, Kruševljanin Sergej Lukić, osvojio bronzano odličje u muškom singlu na FZ Forza Slovak Junior 2019, koji je održan u Slovačkoj Srpski badminton podmladak nastavio je nisku uspeha na internacionalnoj sceni. Na turniru Svetskog juniorskog kupa, FZ Forza SLovak Junior 2019, koji je održan u Trenčinu, uz učešće preko 200 takmičara sa više kontinenata, izliveno je jedno odličje i to bronzano. Do njega je stigao Kruševljanin Sergej Lukić, ekipni vicešampion Evrope za igrače do 17 godina. U meču vrednom odličja naš reprezentativac je bio bolji od daleko iskusnijeg Slovaka Andreja Antoške (2:0), koji je, inače, bio postavljen za četvrtog nosioca u Trenčinu. U borbi za finale Lukić je poražen od Španca Alvara Leala (2:0). – Na ovom turniru sam stekao neka nova iskustva. Takođe, popravio sam mnogo elemenata u igri, istovremeno uveo neke novine, i na kraju stigao do dobrog rezultata. Polufinale nisam odigrao na maksimalnom nivou. Jednostavno, nedostajao mi je bolji fokus. Bez obzira na to veoma sam srećan što sam osvojio medalju – rekao je Lukić.

Sergeju Lukiću medalja Svetskog juniorskog kupa u Trenčinu

