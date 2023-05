Saopštenje GO SNS Kruševac

Povodom aktuelnih dešavanja na političkoj sceni, Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kruševcu, oglasio se saopštenjem u kom stoji:

„Kako da nazovemo opoziciju koja u svakoj tragediji, elementarnoj nepogodi ili nesrećnom slučaju vidi svoju jedinu priliku da se dočepa vlasti? Njima je svaka nesreća jedina sreća da popiju po desetak limenki piva na ulici i da lažima obmanjuju ljude. Napadali su vlast zbog pandemije koja je pogodila čitav svet. Za svaku poplavu i zemljotres. Za tragediju i nezapamćen zločin koji je maloletnik nedavno pocinio. Napadaju, vređaju, obmanjuju. Sa istim mantrama koje po ko zna koji put recikliraju, jer oni tako namazani svim bojama jedino i vide sebe u nekim obojenim revolucijama. Iz dana u dan napadaju većinsku Srbiju i sve koji podržavaju politiku predsednika Aleksandra Vučića. Njihovi često neprijavljeni skupovi kojima krše čak i ustavno pravo slobode kretanja i na kojima maltretiraju na hiljade građana su dopušteni. Dozvoljen je teror manjine nad većinom, a kada ta većina na pristojan način želi da pošalje poruku na najvećem skupu koji će biti u istoriji Srbije, da pruži podršku slobodarskoj, demokratskoj i jakoj Srbiji nazivaju sednvičarima i robom. Vodeći se “logikom” koju su primenjivali dok su vladali Srbijom i ljude ucenjivali malim brojem radnih mesta koje su ostavili, egzistencijom i nasiljem nisu svesni da su izbori mnogo puta od 2012. godine do danas pokazali da za Aleksandra Vučića glasa narod jer podržava njegovu borbu i politiku. Kako to mašinski mozgovi misle da ucenjeni ljudi izlaze i glasaju? Narod Srbije nije ucenjen, nije obespravljen on je borben i spreman da se bori protiv nasilja i protiv svih onih koji bi da nas sputaju na putu razvoja i prosperiteta.

Narod ovu mrziteljsku opozciju zna odlično kao zlu paru, onu jedinu koju su ostavili u državnoj kasi kada su smenjeni. Nije zaboravio ni vreme kad su ispred urušenih domova kulture grickali semenke i slikali se. Nije zaboravio period lanaca i katanaca na fabričkim kapijama. Kada je piraterija i siva ekonomija po njima bila šansa razvoja ekonomije u Srbiji. Nije narod zaboravio ni kako su se ekonomskoj krizi smejali u lice i žrtvovali egzistenciju građana zarad svojih punih džepova. Takvi mufljuzi ne mogu biti nikakva nova lica na političkoj sceni Srbije niti ponuditi nešto novo, jer kako narodna izreka kaže – vuk dlaku menja ali ćud nikad. Vide i građani da politiku mržnje, bahatosti i osionosti nisu promenili, samo su je prepakovali. Sad oni koji bi da vešaju, odsecaju glave, siluju majke itd. nude pravnu zaštitu za “prinuđene”!? I možda su jedino tu delom u pravu. Građani koji dolaze na skup jesu prinuđeni ali prinuđeni da pokažu da ih ima neuporedivo više koji vole svoju zemlju. Da ih ima neuporedivo više od plaćenih šetača koji bi da ruše i pale ono što je mukom stečeno. Da nas ima više kojima je dosta da stotinak huligana ih sprečava da odu na posao, kod lekara, kući i pri tome ih maltretiraju i šutiraju im vozila.

Zato pozivamo građane da upravo ovim dželatima budućnosti Srbije, mrziteljima i izrodima srpskog roda pokažemo u što većem broju kolika je normalna većinska Srbija. U petak 26. maja u Beogradu podržaćemo našu Srbiju i dati vetar u leđa politici koju sprovodi Aleksandar Vučić a koja Srbiju vodi putem napretka. Da pokažemo da nikada nećemo dozvoliti da hokštapleri manipulišu ljudima i ulicom dođu na vlast mimo volje naroda. Narod je zakon u Srbiji i njegova volja je zapovest koja se ostvaruje kroz civilizovane tekovine društva na nivou gde je uz mukotrpan trud vraćena Srbija posle DOS-ovskog razaranja“, kaže se u saopštenju Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu.“

