Saopštenje Gradskog odbora SNS Kruševac

Gradski odbor SNS Kruševac osuđuje ponašanje i pretnje smrću koje upućuje predsednik Vučiću i poziva nadležne organe da reaguju u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Na praznik Sretenje videli smo da desničari nisu nikakav patriotski blok u Srbiji kako se sami zovu, već jasan antidržavni blok koji je tu sa jednim ciljem, a to je da sruši Vučića po ma koju cenu i na koji god način.

Prete mu ubistvom otvoreno, zastrašuju i time misle da glume neke junake? Uhapšen je jedan od njihovih jurišnika koji je otvoreno priznao da je njihov plan da ga ubiju i time izazovu haos u Srbiji.

Zar se patriotizam na taj način iskazuje, pretnjama ubistvom i to na praznik? Naravno da ne, već je to jasan dokaz da njima do Srbije nije ni stalo, već do ostvarenja sitnih interesa i povratka na staro, na pljačku i unižavanje Srbije!

Istovremeno, pružamo snažnu podršku našem predsedniku Vučiću da svoju borbu za očuvanje Srbije nastavi, da se borimo za naše Kosovo i Metohiju i Srbe koji žive u našoj južnoj pokrajini. Dokazao je u proteklih 10 godina Aleksandar Vučić narodu Srbije da se iskreno bori za njegove interese i zato ima apsolutnu podršku svih građana Srbije da tu borbu dalje sprovodi u delo.

Predaja nije opcija, jer Srbija nam je sve.