Saobraćaj otežan, deo autobuskih linija skraćen!

Državni putevi na području Rasinskog okruga su prohodni, na njima ima do pet centimetara utabanog snega, lokalni putevi su uglavnom prohodni, na njima je otežano kretanje i potreban je dodatni oprez. Nekoliko linija „Jugorevoza“ je jutros skraćeno jer putevi nisu bili očišćeni.Do sada je pao 31 centimetar snega

U „Kruševacputu“ navode da je na terenu za čišćenje državnih puteva angažovano četiri vozila, dok su za lokalne puteve i ulice angažovana tri vozila jer je jedno sletelo sa puta.

– Lokalni putevi i ulice su uglavnom prohodni, sva naša vozila su na terenu. Imamo problem u selu Stanci jer nismo imali dovoljno vozila, uputili smo meštane da se obrate Gradskoj upravi da im uputi dodatno vozilo – kazao je za KruševacGrad Vojislav Krstić, šef službe za održavanje lokalnih puteva i ulica .

U kruševačkom „Jugoprevozu“ potvrđuju da su jutros zbog snega imali kašnjenja te da je pet lokalnih linija skraćeno.

– Skraćene su linije Mali Šiljegovac do Novog sela, Bovan do Pasjaka, Tekije do Kapidžije, Stanci do Kobilja, a vozači javljaju da je teško prohodno i ka selima Kamenare i Šašilovac. Imamo obećanje putara da će to biti u toku dana rasćišćeno, jutros je sve bilo zavejano – kaže Aleksandar Stanić, šef putnog saobraćaja u „Jugorevozu“.

Dodaje da su autobusi ka Nišu, koji idu preko Čokotinog brda, jutros uspeli da prođu jer je bukvalno ispred njih bio kamion „Kruševacputa“, koji je rasčišćavao.

Od prethodne noći, kada je sneg počeo da pada, na području Kruševca je, prema podacima Meteorološke stanice, pao 31 centimetar snega.

J.B.