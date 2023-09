Sa vanredne konferencije u SNS-u

U Srpskoj naprednoj stranci u Kruševcu danas je održana vanredna konferencija za medije na kojoj se obratio se potpredsednik Gradskog odbora Zoran Tomić i saopštio kako SNS nikada ne zanemariju svoje građane, za razliku od prethodne vlasti. Tomić je istakao da gradski budžet nikada nije bio veći, i da je to „trn u oku“ opozicije, te da će vladajuća stranka nastaviti da radi dalje za dobrobit građana

-Sloboda kretanja i izražavanja političkih stavova je ustavom Srbije zagarantovana svim građanima. To je nešto što SNS poštuje i baštini, jer za razliku od prethodnog režima volja građana za nas je svetinja. Upravo zato što su građane zanemarili, nisu slušali i gušili ih praznim pričama i obećanjima danas se zovu bivšim režimom. Nikakve njihove podele, prepakivanja i nova ujedinjenja neće izbrisati iz glava građana kakav su nam Kruševac ostavili. Grad u dugovima, ulice sa rupama, semafori u kvaru, fabrike zakatančene, a narod na ulici bez budućnosti. Oni su sa druge strane svoje džepove punili, narodnoj muci se smejali u lice i besomučno ga lagali-rekao je Tomić.

Osvrnuo se i na nedavno usvojen rebalans gradskog bužeta, koji je nikad veći i bez duga, što opoziciji posebno smeta.

– Smeta im sve to, jer kada je kasa puna oni bi svoje kandže da zariju u nju. Zato se oni danas i ujedinjuju, svake godine potpisuju papire bez težine, krše dogovor sa narodom i rade samo u interesu tajkuna Đilasa. Onog istog koji je park ukrao deci da bi u Srbiju doneo rijaliti koji im danas smeta. Da podrže svog gazdu Šolaka za nacionalnu frekvencu i kupovinu još kog svetskog fudbalskog kluba. Sve to bi da rade na teret ovog naroda. Kosovo i Metohija? Životni standard? Mladi? Sve im to nije zanimljivo, jer je gazdin interes na prvom mestu.

Tomić je naveo kako opozicionarima smeta štand pun članova SNS.

-Oni bi da nas vode u Evropu, ali kao genocidni narod, oni bi da nas brane tako što bi tenkove opet da tope i rasprodaju. Oni bi da daju slobodu građanima, ali kad njima i koliko njima odgovara uz uslov da mislite i govorite kao oni. To je ono što nude u zavijenoj formi. Zato im je umesto slika njihovih štandova na mrežama glavna tema štand SNS. Ako, i treba jer je to dokaz koliko su jadni, koliko ih narod ne ceni i izbegava kao na šabačkom vašaru. Neka oni pišu o nama, dok grickaju semenke, a mi ćemo dalje raditi da dođu nove investicije, postavićemo kamen temeljac za Regionalni industrijsko-tehnološki park u Kruševcu, radićemo na zavešetku auto-puta i pre svega boriti se za bolji život svih građana, a ne odabranih i podobnih kao u njihovo vreme.

Izvor: krusevac.sns.org.rs