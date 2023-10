Sa konferencije GO SNS

U Gradskom odboru Srpske napredne stranke u Kruševcu održana je vanredna konferencija za novinare na kojoj su Naprednjaci istakli najznačajnije investicije u koje se ulagalo u prethodnom periodu, pre svega novi azil za pse i adrenalinski park koji su svečano otvoreni 14. oktobra, na Dan Grada. Na ovoj konferenciji iskoristili su priliku da prokomentarišu i rad ovdašnje opozicije uz zaključak „da narod sve pamti“ i da će se na izborima to ponovo pokazati

-Kao što je naš sugrađanin i ministar unutrašnjih poslova naglasio, Kruševac zaslužuje da bude podržan od strane države da dalje razvija sport u gradu. Zahvaljujemo se ovom prilikom našem Bratislavu Gašiću na istrajnosti i upornosti koju ulaže da se mnoge investicije dovedu u grad ali i sadržaji poput finala super kupa u odbojci koje je dan pre odigrano u našoj hali sportova između Partizana i Vojvodine. Naš grad zaslužuje da, pored superligaša u fudbalu i ženskom rukometu, ima i u košarci, odbojci i drugim ekipnim sportovima i da nastavimo dalje sa razvojem atletike i drugih sportova u našem gradu-rečeno je na konferenciji u SNS-u.

Dodali su i da je mnogo investicija koje će dalje nastaviti da naš grad unapređuju, jačaju i čine ga destinacijom za mlade ljude da u njemu žive i rade.

-Danas je Kruševac 7. grad u Srbiji po veličini sa povoljnom poslovnom klimom. Pamte naši sugrađani ne tako davnu prošlost kad je Kruševac spao u gradove četvrte kategorije razvijenosti, kada semafori nisu radili, katančenje fabrika, prodaju kruševačkih giganata i njihovo teranje u stečaj. To što danas ti isti žuti koji su nam grad razorili su u prve redove isturili nekakvu njihovu omladinu, koja nema čime da se pohvali osim što su bili maloletni kad su se desile dosovske promene, da se danas ti isti peru od tog DOS-a i da nikad nisu bili na vlasti, ali su zato redovno bili učesnici njihovih maskenbala što kad je trebalo, što i kad nije, govori o tome da se nove ćerke firme žutog tajkunskog preduzeća nisu uopšte promenile.

Istakli su i da opoziciju smatraju nesposobnom da uradi bilo šta za grad, i da se bave demagogijom jer nemaju šta da ponude građanima.

– Po njihovom priznanju jedinu politiku koju poznaju jeste ona uličarska sa dobrim forama, a to i vidimo po njihovoj borbi koju samo na ulici i vode, sa sve manjom i manjom podrškom. Narodu je dojadilo da gledaju uličare, prostake i kabadahije, zbog čega ih redovno kažnjava na izborima i šalje na popravne ispite, kao što je njihov Aleksić u avgustu morao da popravlja sve ocene osim iz fizičkog. Da li su se opametili…nismo sigurni, niti nas zanima. Mi gledamo da sprovodimo danje politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića, da se borimo za mir i stabilnost i da realizujemo viziju Kruševca kao grada mladih i znanja koju je naš Bratislav Gašić kreirao kao gradonačelnik. Zbog silne nervoze koja im se nakupila odlučili su da raspale po svim oruđima pa da krenu sa prozivkama od našeg Mileta Mede, prvog predsednika gradskog odbora, pa do naših najmlađih članova koji im smetaju. Postavljaju pitanja na koja odlično znaju odgovore. Srbija je demokratska i uređena zemlja u kojoj zakoni moraju da se poštuju. Sve što je izgrađeno u Kruševcu, što su privreda i privrednici uradili, urađeno je u skladu sa Zakonima naše zemlje, a ono što je u suprotnosti, sankcionisano je od strane nadležnih organa. Znamo da ih boli što restoran Bagdala nije više ruina, što Jastrebac postaje izletište, a ne džungla, što nam sela dobijaju svoje etno sadržaje među kojima i Velika Lomnica, što nam fudbalski klubovi danas igraju u visokim rangovima, što imaju kvalitetne igrače i stadione, smeta im što u Kruševcu imate medije koji rade i ne zavise od milosti onoga ko je na vlasti ili ko taj resor drži, smeta im što stari aerodrom nije više ispaša za konje, što je Pionirski park mesto okupljanja mladih i porodica i što radi… Sve im smeta, ali upamtite, nisu oni glupi da ne znaju odgovore na pitanja zašto je do toga došlo, već su bezobrazni i zlonamerni gde žele da provociraju, spinuju i lažu. Znate, narod kaže da Kruševac nije mali grad i da se sve u njemu zna. Naravno, zato narod odlično zna odgovore na njihova pitanja i potvrđuje ih na svakim izborima odlukom da poverenje ukaže SNS, našem Bratislavu Gašiću i Aleksandru Vučiću. Taj isti narod takođe odlično zna ko među njima duguje ogroman novac za vodu, a od gazde je dobio džip od 50.000 € za sprovođenje kampanje koje koristi za lični provod. Zna odlično ko je od njih gajio „vesele biljke“ na svom balkonu pa ih pred raciju baca i skače sa istog, kao što su terali radnike gradske uprave 2000-te da skaču sa prvog sprata. Zna odlično narod ko je među njima na kojoj javnoj funkciji bio i od nje pravio privatni biznis i prostor za ucenjivanje-zaključili su SNS-u uz reči da narod sve pamti i vidi, i da će se to pokazati na izborima 17. decembra.